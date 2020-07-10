В Прикарпатье чиновников поймали на незаконной вырубке леса

Установлены факты злоупотребления служебным положением.

В Ивано-Франковской области прошли обыски в лесхозах. Проверку инициировали по делу незаконной вырубки зеленых насаждений.

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Об этом в пятницу, 10 июля сообщает пресс-центр регионального управления ГУНП.

Как выяснили правоохранители, на нескольких госпредприятиях руководство злоупотребляло служебным положением. Чиновники сговорились с частными фирмами, которые занимаются заготовкой леса, по поводу сбыта деревесины. При этом должностные лица подделали данные в официальных документах.

Полиция установила круг лиц, которые могли участвовать в преступной схеме. 14 обысков провели месту их жительства и хоздеятельности.

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Помимо фактов незаконной вырубки леса, вскрылись махинации с бесхозной древесиной, которую нашли в горном районе и на пилораме. Установить ее происхождение не удалось, так как не было ни документов на нее, ни чипов. Соответственно, сырье не состояло на учете.

Факты задокументированы. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ расследует паводок на западе Украины по статье “Экоцид“.

