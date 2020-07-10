В Украине определили девушку с самой большой грудью

Появились фото обладательницы самой большой груди.

В Украине определили обладательницу самой большой натуральной груди. Этот титул получила жительница города Лубны Мила Кузнецова.

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Об этом сама рекордсменка сообщила на своей странице в Instagram и опубликовала фото со свидетельством о рекорде.

Победа! Самая большая натуральная грудь Украины! - написала Мила.

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Новость о новом рекорде подтвердила на своей странице в соцсети руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. Она написала, что обхват груди Кузнецовой составляет 135,5 сантиметров.

К слову, обязательным условием для претендентки на этот рекорд являлось прохождение медицинского обследования, которое должно показать натуральность груди.

Украинка установила рекорд instagram.com/mila_kuznetsova10

Напомним, Украина побила исторический рекорд по экспорту зерна. За прошедший маркетинговый год Украина поставила на внешние рынки 57,2 млн тонн зерновых.