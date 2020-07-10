В Украине определили девушку с самой большой грудью
В Украине определили обладательницу самой большой натуральной груди. Этот титул получила жительница города Лубны Мила Кузнецова.
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Об этом сама рекордсменка сообщила на своей странице в Instagram и опубликовала фото со свидетельством о рекорде.
Победа! Самая большая натуральная грудь Украины! - написала Мила.
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Новость о новом рекорде подтвердила на своей странице в соцсети руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. Она написала, что обхват груди Кузнецовой составляет 135,5 сантиметров.
К слову, обязательным условием для претендентки на этот рекорд являлось прохождение медицинского обследования, которое должно показать натуральность груди.
Напомним, Украина побила исторический рекорд по экспорту зерна. За прошедший маркетинговый год Украина поставила на внешние рынки 57,2 млн тонн зерновых.