Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине определили девушку с самой большой грудью

Комментариев: 1
Появились фото обладательницы самой большой груди.
Мила Кузнецова
Мила Кузнецова
instagram.com/mila_kuznetsova10

В Украине определили обладательницу самой большой натуральной груди. Этот титул получила жительница города Лубны Мила Кузнецова. 

Читай также: Сиренко: У Кличко есть цель побить рекорд Формана

Об этом сама рекордсменка сообщила на своей странице в Instagram и опубликовала фото со свидетельством о рекорде.

Победа! Самая большая натуральная грудь Украины! - написала Мила.

Читай также: США обновили суточный рекорд по заражению COVID-19

Новость о новом рекорде подтвердила на своей странице в соцсети руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. Она написала, что обхват груди Кузнецовой составляет 135,5 сантиметров. 

К слову, обязательным условием для претендентки на этот рекорд являлось прохождение медицинского обследования, которое должно показать натуральность груди.

Украинка установила рекорд
Украинка установила рекорд
instagram.com/mila_kuznetsova10

Напомним, Украина побила исторический рекорд по экспорту зерна. За прошедший маркетинговый год Украина поставила на внешние рынки 57,2 млн тонн зерновых.

Поделись:
Теги: Кузнецова, рекорд, грудь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ThaiFever    10.07.2020, 15:55
Оценка:  +2
ThaiFever
Остальные просто постеснялись со своим выменем участвовать
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь