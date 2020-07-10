"Куди їхать?" Ляшко прокатил Тимошенко и снял видео вверх ногами

Ляшко и Тимошенко записали совместное обращение к украинцам во время поездки на Черниговщину.

Ляшко заявил, что может доверить руль своего авто Юлии Тимошенко Скриншот

Бывший народный депутат Олег Ляшко записал с лидером партии Батькивщина Юлией Тимошенко совместное обращение. Политики вместе посетили Черниговскую область в рамках подготовки к предстоящим местным выборам.

Соответствующую видеозапись Олег Ляшко разместил на официальном Facebook в пятницу, 10 июля.

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Почти половина трансляции записана вверх ногами. Это случилось после того, как Ляшко повернул смартфон, чтобы Юлию Тимошенко было лучше видно. После запись велась вверх ногами.

Вот если даже Тимошенко мне доверяет, чтобы я ее провез, то вы мне может доверить, чтобы я вас вез хотя бы в округе - отметил Ляшко

Ранее сообщалось о том, что Тимошенко и Ляшко засветились вдвоем в киевском кафе.