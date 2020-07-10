В Харьковской области массово вымерла рыба: В чем причина

Мор зафиксирован на Печенежском водохранилище.

В Харьковской области выявили массовую гибель рыбы в водоеме. Там, в Волчанском районе возле турбазы нашли больше 2,7 тыс. мертвых экземляров.

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Об этом рассказал “Укринформ” со ссылкой на Госрыбагентство.

По данным ведомства, инцидент произошел на Печенежском водохранилище. При этом отмечается, что рыба могла погибнуть от удушья.

Одной из причин явления считают высокую концентрацию сероводорода в заливе. К такому выводу пришли из-за характерного запаха и буро-желтого цвета водоема. Предварительно установлено, что вещество начало активно выделяться от жары и ливней. Это и привело к удушью.

Образцы воды и частицы рыбных тушек отправили на экспертизу. Точный результат будет известен через 10 дней.

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В Госрыбагентстве добавили, что массовый мор выявлен локально на площади 50 кв. м. Пока больше нигде мертвой рыбы не нашли. Рыбохрана принялась обогащать водоем кислородом.

Напомним, ранее мы писали о том, что массовый мор рыбы зафиксировали также на Херсонщине.

