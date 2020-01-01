На остров Змеиный в Черном море впервые за 12 лет слетали пограничники

Появилось видео полета.

Впервые за последние 12 лет вертолетчики Государственной пограничной службы Украины слетали на остров Змеиный, расположен в 35 км от береговой линии в Одесской области.

Читай также: Венгрия закрыла три пункта пропуска – ГПСУ

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В ведомстве отметили, что вертолет МИ-8 Харьковской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы 9 июля осуществил воздушный мониторинг по маршруту "Одесса - Территориальное море Украины - о. Змеиный - Вилково - Одесса".

Пограничники посетили Змеиный ГПСУ

Читай также: Военные с инвалидностью теперь могут служить в СБУ и ГПСУ

В рамках этого визита пограничники осмотрели 2400 квадратных километров акватории. Экипажи выполнили 4 посадки на вертолетной площадке острова Змеиный и 3 посадки на площадке "Вилково".

Также в ГПСУ отметили, что возобновить полеты спустя 12 лет удалось потому, то два экипажа вертолетов МИ-8 Госпогранслужбы Украины получили допуски для полетов над морем.

Напомним, пограничники показали забавное видео с нарушителем границы. Стационарные тепловизионные камеры зафиксировали попытку преодоления заградительного забора нарушителем границы.