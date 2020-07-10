Лавров обвинил Украину в срыве берлинских договоренностей

Российский дипломат утверждает, что украинская делегация "дезавуировала" соглашения, достигнутые на встрече советников лидеров стран "Нормандского формата".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская делегация в белорусской столице на заседании контактной группы по урегулированию на Донбассе “дезавуировала“ все соглашения, достигнутые на недавней встрече советников лидеров стран “Нормандского формата“ в Берлине. Об этом сегодня сообщает российская пресса.

Читай также: Лавров: Разведение сил на Донбассе может занять 5-10 лет

По словам Лаврова, в Берлине договорились об очередном обмене пленными, достигли договоренностей по некоторым вопросам безопасности. Кроме того, Украина должна была представить документ со своим видением поправок в украинскую Конституцию, чтобы отразить особый статус Донбасса.

Лавров утверждает, что в Минске украинская делегация расторгла все берлинские соглашения. К сожалению, российский дипломат не стал вдаваться в подробности, какие конкретно действия украинской делегации не понравились российской стороне.

Читай также: Лавров посоветовал Киеву “вести себя правильно“

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался за прямые переговоры с Россией. Это будет способствовать быстрой нормализации ситуации на Донбассе.