Лавров обвинил Украину в срыве берлинских договоренностей
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская делегация в белорусской столице на заседании контактной группы по урегулированию на Донбассе “дезавуировала“ все соглашения, достигнутые на недавней встрече советников лидеров стран “Нормандского формата“ в Берлине. Об этом сегодня сообщает российская пресса.
Читай также: Лавров: Разведение сил на Донбассе может занять 5-10 лет
По словам Лаврова, в Берлине договорились об очередном обмене пленными, достигли договоренностей по некоторым вопросам безопасности. Кроме того, Украина должна была представить документ со своим видением поправок в украинскую Конституцию, чтобы отразить особый статус Донбасса.
Лавров утверждает, что в Минске украинская делегация расторгла все берлинские соглашения. К сожалению, российский дипломат не стал вдаваться в подробности, какие конкретно действия украинской делегации не понравились российской стороне.
Читай также: Лавров посоветовал Киеву “вести себя правильно“
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался за прямые переговоры с Россией. Это будет способствовать быстрой нормализации ситуации на Донбассе.