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Лавров обвинил Украину в срыве берлинских договоренностей

Комментариев: 2
Российский дипломат утверждает, что украинская делегация "дезавуировала" соглашения, достигнутые на встрече советников лидеров стран "Нормандского формата".
Лавров недоволен украинской делегацией.
Лавров недоволен украинской делегацией.
EPA/UPG

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская делегация в белорусской столице на заседании контактной группы по урегулированию на Донбассе “дезавуировала“ все соглашения, достигнутые на недавней встрече советников лидеров стран “Нормандского формата“ в Берлине. Об этом сегодня сообщает российская пресса. 

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По словам Лаврова, в Берлине договорились об очередном обмене пленными, достигли договоренностей по некоторым вопросам безопасности. Кроме того, Украина должна была представить документ со своим видением поправок в украинскую Конституцию, чтобы отразить особый статус Донбасса.

Лавров утверждает, что в Минске украинская делегация расторгла все берлинские соглашения. К сожалению, российский дипломат не стал вдаваться в подробности, какие конкретно действия украинской делегации не понравились российской стороне.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался за прямые переговоры с Россией. Это будет способствовать быстрой нормализации ситуации на Донбассе.

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Теги: Лавров, Украина, Берлин, Минск
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Комментариев (2)
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WTF2wtf    10.07.2020, 16:28
Оценка:  0
WTF2wtf
Лицемерный словесный понос оккупантов ...
WTF2wtf    10.07.2020, 16:27
Оценка:  0
WTF2wtf
Украина напала на Ростов через Берлин???
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