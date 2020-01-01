В Днепре накрыли дельцов, превращающих лекарства из Африки в наркотики

На основе заграничных препаратов изготавливали метамфетамин.

Поставка осуществлялась по авиасообщению до карантина ssu.gov.ua

СБУ остановила поставку контрабанды из Северной Африки. По налаженному авиаканалу в Украину завозили наркосодержащие лекарства. Происходило это до карантина, после него планировалось возобновить поставки.

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Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

Препараты перерабатывали в специальных лабораториях в Днепре. На их основе изготавливали психотропное вещество метамфетамин.

Каждый месяц из Африки для наркобизнеса поставляли по 40-60 кг лекарства. Доход составил 5 млн грн.

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По месту жительства причастных к наркосхеме лиц нашли и изъяли 10 кг псевдоэфедрина гидрохлорид, свыше 100 граммов метамфетамина, более пяти литров прекурсоров, 7 экземпляров огнестрельного оружия, 5 ручных гранат и патроны, а также приспособления для фасовки наркотиков.

Пяти наркодельцам вручили подозрение. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее мы писали, что на остров Змеиный в Черном море впервые за 12 лет слетали пограничники.

