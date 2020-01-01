Для переименования Днепропетровской области всё готово – Дробович

Институт нацпамяти считает, что Верховная Рада могла бы уже сейчас переименовать Кировоградскую и Днепропетровскую области.

Антон Дробович уверен, что Раде уже пора бы переименовать две области Антон Дробович/Фейсбук

У Верховной Рады есть все шансы собрать голоса для переименования Кировоградской и Днепропетровской областей. Об этом заявил директор Института национальной памяти Антон Дробович в интервью УНН.

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“Я думаю, что есть все шансы на это. Очень странно, когда в независимой стране 21-го века области названы в честь сомнительных советских деятелей“, - сказал Дробович.

Он отметил, что уже все основные процедуры пройдены.

Включая выводы Конституционного суда. Сейчас слово за Верховной Радой. И сейчас в Верховной Раде есть пять или шесть различных инициатив об изменениях в Конституцию. Связанные с референдумами, связанные с дополнительными органами консультативными при Верховной Раде. И, соответственно, вопрос о переименовании этих двух областей, - добавил Антон Дробович.

Напомним, профильный комитет Верховной Рады еще в мае 2019 года рекомендовал депутатам одобрить переименование Кировоградской и Днепропетровской областей.