Полеты по-новом. Как сейчас летать в самолетах

Украинский тревел-блогер Григорий Скобло попробовал на вкус новую туристическую реальность — он трое суток летел из Тайваня в Киев. Вот как это сейчас происходит.

Эпидемия коронавируса застала вдали от дома сотни тысяч путешественников, и я был одним из них, пишет Григорий Скобло в №13 Журнала Корреспондент. Более 100 дней я провел на далеком острове Тайвань, что находится в 8 тыс. км от Украины. С середины июня начали потихоньку возобновляться авиаперелеты, и мне удалось вернуться в Киев, используя регулярные рейсы. На это ушло три дня и потребовалось совершить четыре авиаперелета.

Дело было в двадцатых числах июня, и поэтому пришлось лететь, невзирая на то что далеко не все границы были открыты. Я летел в два этапа: Тайбэй — Дубай — Амстердам рейсами компании Emirates и Амстердам — Прага — Киев на Czech Airlines. Все рейсы были регулярные, билеты покупались на сайтах авиакомпаний. Все пересадки были через транзитные зоны, выход в город не разрешался.

20.06 ТАЙВАНЬ, аэропорт Тайбэй, вылет

Когда я прибыл в аэропорт Тайбэя, он поверг меня в шок: я чуть не лишился дара речи. Все строчки на табло были красные, что значило отмену рейсов на вечер и утро. И только приглядевшись внимательнее, я обнаружил, что мой, на Дубай, и еще один рейс в Макао (находится на побережье материкового Китая) сегодня все-таки полетят. В чем причина такой массовой отмены, выяснять не стал, надеюсь, ничего серьезного, может, просто расписание поменялось.

Несмотря на то что очереди не было, процесс регистрации занял без пяти минут час. Поскольку у меня был довольно сложный маршрут, служащие на стойке check-inбегали туда-сюда, постоянно с кем-то совещались. И, честно говоря, был момент, когда они хотели снять меня с рейса, но в итоге все сложилось удачно. Самое главное было иметь с собой все выкупленные билеты до Киева и гарантийное письмо из украинского консульства в Нидерландах, в котором подтверждалось, что я там совершу пересадку и продолжу путь на родину без намерения где-то незаконно пересечь границу.

На check-inв Тайбэе даже оказали мне большую услугу — зарегистрировали багаж прямо до Киева, так что мне не пришлось искать его на пересадке в Амстердаме.

Паспортный контроль в Тайбэе был организован полностью бесконтактно. Это выглядело как такой особый турникет: прикладываешь паспорт, делаешь фото и сдаешь отпечатки пальцев на сканер. Если все хорошо, то двери откроются и пассажир попадает в зону посадки. Печать с отметкой о вылете в паспорт не ставили. Естественно, постоянно нужно носить маску, а на входе в аэропорт и при посадке замеряют температуру.

На борту огромного Боинг-777 нас было всего человек 25-30, исключительно европейцев — хотя самолет вмещает более 300 пассажиров. Каждый занял себе по ряду, и я, по крайней мере, отлично выспался за восьмичасовой перелет из Тайбэя до Дубая. К сожалению, увидеть стюардесс Emirates во всей красе не удалось. Я считаю, что их униформа — самая крутая из всех авиалиний, но сейчас их нарядили в какие-то балахоны и они стали похожи не на стюардесс, а на сестер милосердия из лепрозория. Даже их фирменные головные уборы, у тех, кто их носит, не спасают ситуации.

Кормили вкусно, был ужин и завтрак. С тележками по рядам не ездили, каждому принесли поднос с его едой. Соки и воды не наливали по стаканам, а приносили в упаковке. Вся еда тоже была порционно упакована. В целом жить можно, мир не перевернулся, хотя уже и не будет прежним.

21.06 ЭМИРАТЫ, аэропорт Дубай

После безлюдного Тайбэя Дубай кажется муравейником, хотя рейсов на ближайшие пять часов с момента моего прилета туда было не так уж и много. Монитор с расписанием вылетов не сфотографировал, но в основном все летели в Европу — Париж, Лондон, Франкфурт, Амстердам.

До моей пересадки оставалось еще четыре часа, а значит, было время спокойно изучить, как сегодня живет аэропорт. Что сразу бросается в глаза — закрыто много ресторанов, включая Макдоналдс и Хард Рок Кафе. Закрыты были все лаунж-зоны, курилки, спа-салоны, а также прочие «избыточные» заведения. Некоторые кафешки работали, но их в целом мало, зато натыкано множество автоматов по приготовлению кофе и продаже снеков.

Магазинов открыто гораздо больше, и там тоже свои правила. В дьюти-фри можно зайти только с коляской, даже если идешь просто поглазеть. Коляска выступает в роли контролера социальной дистанции.На полу нанесена разметка, в каких направлениях можно двигаться. Сделано это, чтобы развести встречные потоки и чтобы люди с колясками не сталкивались. Из отдела духов убрали все пробники — чтобы их не трогали сотни людей.

Половина кресел в залах ожидания помечена как нерабочие, чтобы люди не садились вплотную. На некоторых рядах уже установили стеклянные перегородки. В аэропорту обязательно ношение маски и хирургических перчаток, их выдали каждому еще перед приземлением. Внутри терминала масок я не видел, а вот пакеты с перчатками были — можно набрать про запас, если надо. Опыт показывает, что перчатки изнашиваются быстрее, чем маски, поэтому две-три лишние пары для длинного путешествия не помешают. Гели для рук в залах ожидания тоже есть в изобилии практически повсеместно.

Зал ожидания в аєропорту Дубай

Посадка в Дубае проходила в два этапа и занимает теперь чуть ли не час. Сначала все стоят в общей очереди — у пассажиров снова проверяли посадочные талоны и паспорта, а также дальнейшие стыковочные рейсы — если ты не являешься гражданином ЕС. После контроля — переход в следующий зал, откуда нас непосредственно приглашали в салон по рядам, заполняя сначала последние ряды. Чем ближе ряд к носу самолета — тем позже позовут пассажира в самолет.

А вот на рейс Дубай — Амстердам собрался почти полный салон. О том, чтобы занять целый ряд, речи даже не шло. Если прикинуть на глаз, людей точно было больше половины, думаю, 70-75%, и среди них много маленьких детей. Питание оказалось довольно скудным, хотя полет длится более семи часов. В качестве завтрака выдали круассан с чашкой кофе и только за полтора часа до посадки принесли еды. Правда, сопроводили ее стаканом вина.

22.06 НИДЕРЛАНДЫ, Амстердам, аэропорт Схипхол

В Амстердаме я лелеял надежду выйти в город, потому что до следующего рейса были целые сутки, но никакие уговоры пограничников не помогли. И мне пришлось отправиться на сутки в транзитную зону. Паспортный контроль там занял считанные минуты, ведь голландцы уже давно привыкли, что через них возвращаются по домам люди со всего мира.

Когда вы ностальгируете о полетах и говорите, что скоро «все будет как прежде», то в амстердамском Схипхоле все почти так и есть. Он не останавливал работу ни на день и сейчас является одним из самых загруженных в Европе, уступая только аэропортам Шарль де Голль (Париж) и Франкфурт, но ненамного. Каждые 5-10 минут отправляется несколько рейсов, в основном в Европу и Великобританию, но есть и несколько дальнемагистральных в Америку и Азию. В двадцатых числах Схипхол обрабатывал три с лишним сотни рейсов в день.

В Схипхоле по-прежнему работают почти все заведения — за исключением отдельных ресторанов и магазинов. Удивительно, но ношение маски необязательно, хотя многие пассажиры по привычке ее не снимают. Как только я увидел некоторых сотрудников аэропорта без маски и уточнил у них правила, свою сразу же отправил в рюкзак.

Единственным неизменным требованием остается социальная дистанция в 1,5 метра, о чем напоминают стикеры на полу, а в больших магазинах ведется учет посетителей с помощью корзинок. То есть, если на входе нет свободной корзинки, значит, внутри уже слишком много людей и нужно подождать, пока не появится возможность войти.

Удалось посетить одну из трех доступных лаунж-зон. Я бы во все заглянул, но очень странная организация транзитных зон в аэропорту не позволяет спокойно между ними перемещаться. В обычных условиях, наверное, это не стало бы проблемой, но в данной ситуации пограничники посоветовали мне оставаться в рамках той транзитной зоны, из которой планировался мой следующий рейс, и не пытаться перейти в другую зону или, тем более, выйти в город.

В лаунжах — все по-новому: никаких шведских столов, все блюда фасованы по тарелкам, выбор невелик. Есть немного алкоголя, так что удалось отметить приближение к дому бокалом вина.

Ночевку в аэропорту Амстердама можно отнести к разряду комфортных. Я занял двойное кресло с розеткой у огромного панорамного окна с видом на припаркованные самолеты. Людей ночью немного, но довольно сильно работают кондиционеры, из-за чего в залах под утро становится прохладно.

23.06 ЧЕХИЯ, Прага, аэропорт им. Вацлава Гавела

Чешские авиалинии оставили у меня ощущение эдакого гибридного лоукоста, в том смысле, что сервисом не впечатляет, а цены почти как у Lufthansa. Стюардессы в перчатках, респираторах и лицевых экранах выглядят как хирурги или вирусологи, но им хотя бы оставили черные костюмы, строгий вид которых напоминает, что это перелет, а не инфекционное отделение. Рейс Амстердам — Прага длился чуть больше часа и после длительных полетов через всю Азию показался почти мгновенным.

Пражский аэропорт не так давно возобновил свою работу, начав регулярные рейсы в страны ЕС. В последней декаде июня также открылись первые рейсы за пределы Шенгена — в Киев и Софию.

Вопреки предположению, что внутри Шенгенской зоны убрали границы, по состоянию на конец июня это было не так. В хорошие времена пассажиры рейса из Амстердама просто вышли бы в город, но сейчас всех ждет паспортный контроль, для того чтобы отсеять «зайцев» — без визы или ВНЖ украинцы пока что не могут оказаться в ЕС. Уговоры и клятвы на погранконтроле в том, что я буду на пороге с рассветом, не помогли.

Особенностью пражского аэропорта, как и многих других в ЕС, является разделение терминалов на рейсы, которые выполняются внутри Шенгена и вне его. Соответственно мне достался нешенгенский транзитный терминал. Его состояние в настоящий момент, мягко говоря, далеко от нормального. Закрыты абсолютно все магазины и рестораны, во многих местах идет ремонт или перестройка пространства.

Обязательным в пражском аэропорту является ношение маски и социальная дистанция в 1,5 метра, но никто ее не контролирует. Температуру не измеряют. Для ночевки в терминале есть все удобства — мягкие диваны, розетки, Wi-Fiи фонтанчики с питьевой водой. Утром удалось посетить одну открытую лаунж-зону, но о полноценном ланче там мечтать не стоит. Доступны хлопья, орешки, печеньки. Мне, как единственному на тот момент посетителю, сотрудница откуда-то из закромов вынесла пару сэндвичей.

В салоне самолета на Киев тоже яблоку негде было упасть от наших соотечественников, загрузка под завязку. За все время полета раздали лишь по стаканчику воды.

КИЕВ, аэропорт Борисполь

Приземление на родной земле, на удивление, не вызвало оваций — ни один пассажир не захлопал. На выходе из самолета у всех замеряли температуру, а перед выходом на паспортный контроль стоял сотрудник пограничной службы, который проводил выборочный опрос.

У меня он спросил, прилетел ли я из Чехии, что было и так очевидно, потому что других рейсов в это время не было. А затем поинтересовался, не покидал ли я зеленую зону. Не вдаваясь в подробности своих приключений, я вполне искренне ответил «нет» и отправился на паспортный контроль.

Таким образом, сейчас по прилете из стран «зеленого списка» не требуется изоляция/обсервация и установка приложения. Однако чуть позже я разговорился с парнем, который вернулся из США, и его заставили подписывать бумаги о двухнедельном карантине.

Кстати, подбирая билеты, я уже учитывал этот фактор — при определенной конфигурации маршрута можно избежать самоизоляции. Поэтому, кстати, я и не рассматривал стыковку через Беларусь, которая еще долго будет в «красном списке». Голландия на тот момент тоже была «красной», поэтому я не хотел лететь прямым рейсом МАУ, однако позже ее перенесли в «зеленый список», но у меня уже были билеты.

В аэропорт сейчас не пускают встречающих/провожающих, даже все таксисты находятся за дверями, поэтому внутри тишина и спокойствие. Транспорт (скайбасы и электричка) в город ходит под прибывающие рейсы, а не каждые 20 минут, как прежде. Это надо учитывать, если по каким-то причинам не успел на поезд под свой рейс, то следующий может быть через два-три часа. Автобусы из аэропорта в Киев уходят полностью загруженными.

Ну что, здравствуй, Киев.