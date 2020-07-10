СБУ задержала на Закарпатье венгерского сепаратиста
Оперативники спецслужбы выявили факты разработки стратегий обжалования в международных институтах Трианонского договора.
Контрразведчики СБУ в Закарпатской области задержали организатора сбора подписей за отмену Трианонского мирного договора от 1920 года, по которому Венгрия утратила часть территории, включая часть земель современной Закарпатской области. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщила СБУ.
Читай также: Венгерский район. Новые угрозы для ЗакарпатьяОперативники спецслужбы выявили факты разработки стратегий обжалования в международных институтах Трианонского договора и привлечения граждан Украины к реализации этих стратегий, отметили в СБУ.
Экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины, - говорится в сообщении.
Читай также: Сийярто уточнил претензии Венгрии к УкраинеОрганизатору анкетирования следователями СБУ сообщено о подозрении в рамках уголовного производства по ст. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК).
Напомним, МИД осудил поездку депутатов Европарламента в Крым. Ведомство осудило участие евродепутатов в наблюдении за ходом так называемого "референдума" о поправках в конституцию Российской Федерации.
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