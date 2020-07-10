Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ задержала на Закарпатье венгерского сепаратиста

Комментариев: 2
Оперативники спецслужбы выявили факты разработки стратегий обжалования в международных институтах Трианонского договора.
Сбор подписей проводился при поддержке иностранных организаций, по данным СБУ
Сбор подписей проводился при поддержке иностранных организаций, по данным СБУ
ssu.gov.ua
Контрразведчики СБУ в Закарпатской области задержали организатора сбора подписей за отмену Трианонского мирного договора от 1920 года, по которому Венгрия утратила часть территории, включая часть земель современной Закарпатской области. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщила СБУ. 
 

Читай также: Венгерский район. Новые угрозы для Закарпатья

Оперативники спецслужбы выявили факты разработки стратегий обжалования в международных институтах Трианонского договора и привлечения граждан Украины к реализации этих стратегий, отметили в СБУ.
 
Экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины, - говорится в сообщении.
 

Читай также: Сийярто уточнил претензии Венгрии к Украине

Организатору анкетирования следователями СБУ сообщено о подозрении в рамках уголовного производства по ст. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК).
 
 

Напомним, МИД осудил поездку депутатов Европарламента в Крым. Ведомство осудило участие евродепутатов в наблюдении за ходом так называемого "референдума" о поправках в конституцию Российской Федерации.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Венгрия, СБУ, Закарпатье, сепаратизм, сепаратисты, Закарпатская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Р_И_К    10.07.2020, 21:28
Оценка:  +1
Р_И_К
Петрысиятры чипушат. Мухомор им за шиворот.
Vuyco    10.07.2020, 20:09
Оценка:  +2
Vuyco
Ну, накікець Закарпатське СБУ пробудилось.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь