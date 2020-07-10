СБУ задержала на Закарпатье венгерского сепаратиста

Оперативники спецслужбы выявили факты разработки стратегий обжалования в международных институтах Трианонского договора.

Сбор подписей проводился при поддержке иностранных организаций, по данным СБУ ssu.gov.ua

Контрразведчики СБУ в Закарпатской области задержали организатора сбора подписей за отмену Трианонского мирного договора от 1920 года, по которому Венгрия утратила часть территории, включая часть земель современной Закарпатской области. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщила СБУ.

Читай также: Венгерский район. Новые угрозы для Закарпатья Оперативники спецслужбы выявили факты разработки стратегий обжалования в международных институтах Трианонского договора и привлечения граждан Украины к реализации этих стратегий, отметили в СБУ. Оперативники спецслужбы выявили факты разработки стратегий обжалования в международных институтах Трианонского договора и привлечения граждан Украины к реализации этих стратегий, отметили в СБУ.

Экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины, - говорится в сообщении.

Читай также: Сийярто уточнил претензии Венгрии к Украине Организатору анкетирования следователями СБУ сообщено о подозрении в рамках уголовного производства по ст. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК). Организатору анкетирования следователями СБУ сообщено о подозрении в рамках уголовного производства по ст. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК).