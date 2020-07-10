В Кабмине заявили о сохранении 300 тысяч рабочих мест в кризис

Программа помогла сохранить сотни тысяч рабочих мест, говорит министр и добавляет, что она охватывает практически все сектора.

Программа по частичной безработице сохранила более 300 тысяч рабочих мест pixabay.com

Благодаря программе по частичной безработице в Украине удалось сохранить более 300 тысяч рабочих мест. Об этом заявил глава Минэкономразвития Игорь Петрашко, передает пресс-служба ведомства в пятницу, 10 июля.

"Программа по частичной безработице действительно работает. Есть уже более 300 тысяч рабочих мест, которые удалось сохранить благодаря этой правительственной инициативе. Программа действует по всей Украине и охватывает практически все сектора. Среди участников, которые уже воспользовались поддержкой, - представители легкой промышленности, пищевой промышленности, транспортной отрасли, туризма, ресторанного бизнеса и многих других", - сказал Петрашко.

По состоянию на 9 июля в центры занятости работодателями подано более 190 тысяч пакетов документов (из них более 164 тысяч - от ФОПов). Уже принято более 165 тысяч решений для осуществления выплат 312 тысячам работников (из них 143,5 тысяч - ФОПы). Профинансировано 1 155 500 000 грн.

При этом по количеству поданных заявок от предпринимателей активнее остальных Львовская, Харьковская, Донецкая, Сумская и Черновицкая области.

"На сегодня есть хорошая новость. Где-то три последние недели количество безработных остается на стабильном уровне. Мы надеемся, как минимум, что цифра не будет увеличиваться, а наоборот будет сокращаться", - резюмировал Петрашко.

Напомним, что ранее в Кабмине заявили об окончании роста безработицы. С начала карантина фонды занятости трудоустроили более 150 тысяч безработных, утверждают в Минэкономики.

Также сообщалось, что в Украине повысились выплаты по безработице. Возрос максимальный размер выплат, привязанный к прожиточному минимуму, остальные выплаты остались на прежнем уровне.

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