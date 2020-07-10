Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кабмине заявили о сохранении 300 тысяч рабочих мест в кризис

Комментариев: 1
Программа помогла сохранить сотни тысяч рабочих мест, говорит министр и добавляет, что она охватывает практически все сектора.
Программа по частичной безработице сохранила более 300 тысяч рабочих мест
Программа по частичной безработице сохранила более 300 тысяч рабочих мест
pixabay.com

Благодаря программе по частичной безработице в Украине удалось сохранить более 300 тысяч рабочих мест. Об этом заявил глава Минэкономразвития Игорь Петрашко, передает пресс-служба ведомства в пятницу, 10 июля.

"Программа по частичной безработице действительно работает. Есть уже более 300 тысяч рабочих мест, которые удалось сохранить благодаря этой правительственной инициативе. Программа действует по всей Украине и охватывает практически все сектора. Среди участников, которые уже воспользовались поддержкой, - представители легкой промышленности, пищевой промышленности, транспортной отрасли, туризма, ресторанного бизнеса и многих других", - сказал Петрашко.

По состоянию на 9 июля в центры занятости работодателями подано более 190 тысяч пакетов документов (из них более 164 тысяч - от ФОПов). Уже принято более 165 тысяч решений для осуществления выплат 312 тысячам работников (из них 143,5 тысяч - ФОПы). Профинансировано 1 155 500 000 грн.

При этом по количеству поданных заявок от предпринимателей активнее остальных Львовская, Харьковская, Донецкая, Сумская и Черновицкая области.

"На сегодня есть хорошая новость. Где-то три последние недели количество безработных остается на стабильном уровне. Мы надеемся, как минимум, что цифра не будет увеличиваться, а наоборот будет сокращаться", - резюмировал Петрашко.

Напомним, что ранее в Кабмине заявили об окончании роста безработицы. С начала карантина фонды занятости трудоустроили более 150 тысяч безработных, утверждают в Минэкономики.

Также сообщалось, что в Украине повысились выплаты по безработице. Возрос максимальный размер выплат, привязанный к прожиточному минимуму, остальные выплаты остались на прежнем уровне.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: работа, безработица, Кабинет Министров, Кабмин Украины, безработные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
S1488    10.07.2020, 21:32
Оценка:  0
S1488
каждый третий трудоспособный на заработках ,каждый второй мечтает свалить,клоуны из кабмина спуститесь на землю.пока с вас штаны не спустили,осень скоро.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь