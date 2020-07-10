В Черкассах начальнику патрульной полиции сообщили о подозрении

Полицейского начальника подозревают в вымогании взятки с подчиненного.

Руководителю Управления патрульной полиции в Черкасской области сообщено о подозрении про вымогательство 500 долларов взятки от подчиненного за непривлечение его к дисциплинарной ответственности по результатам проведенной служебной проверки. Об сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

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“Собрано достаточно доказательств, на основании которых 10 июля 2020 года одному из руководителей Управления патрульной полиции в Черкасской области сообщено о подозрении по факту вымогательства неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)“, - сказано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый, используя свое служебное положение, требовал у одного из сотрудников Управления патрульной полиции в Черкасской области неправомерную выгоду в сумме 500 долларов США за непривлечение последнего к дисциплинарной ответственности согласно результатам проведенной служебной проверки.

В настоящее время досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

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