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В Черкассах начальнику патрульной полиции сообщили о подозрении

Комментариев: 1
Полицейского начальника подозревают в вымогании взятки с подчиненного.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook МВД

Руководителю Управления патрульной полиции в Черкасской области сообщено о подозрении про вымогательство 500 долларов взятки от подчиненного за непривлечение его к дисциплинарной ответственности по результатам проведенной служебной проверки. Об сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

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“Собрано достаточно доказательств, на основании которых 10 июля 2020 года одному из руководителей Управления патрульной полиции в Черкасской области сообщено о подозрении по факту вымогательства неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)“, - сказано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый, используя свое служебное положение, требовал у одного из сотрудников Управления патрульной полиции в Черкасской области неправомерную выгоду в сумме 500 долларов США за непривлечение последнего к дисциплинарной ответственности согласно результатам проведенной служебной проверки.

В настоящее время досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Напомним, на Харьковщине копы уложили россиянина лицом в асфальт. Иностранец хотел за взятку “решить вопрос“ при прохождении границы.

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Теги: взятка, коррупция, полицейские, патрульные, Черкасская область
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Комментариев (1)
Vuyco    10.07.2020, 20:06
Оценка:  0
Vuyco
Начальник дуже здивувався, бо таке правило для всіх начальників поліції. Він і не знав, що це кримінал.
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