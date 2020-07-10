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За полгода бюджет недополучил больше 38 миллиардов

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Меньше запланированных были поступления по НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров.
Бюджет недополучил свыше 38 миллиардов
Бюджет недополучил свыше 38 миллиардов
пресс-служба НБУ
 
За первые шесть месяцев этого года общий фонд госбюджета недополучил 38,4 млрд грн запланированных доходов. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета в январе-июне 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 10 июля.
 
"В январе-июне 2020 года план доходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%. Качество прогноза основных макропоказателей должно быть повышено. Ведь риски невыполнения бюджета значительные", - сказал Пацкан.
 
Глава Счетной палаты отметил, что меньше запланированных были поступления по НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - на 33,2 млрд грн (22,3%), рентной платы за пользование недрами - на 7,1 млрд грн (39,1%), налога и сбора на доходы физических лиц - на 2,2 млрд грн (3,9%), ввозной пошлины - на 0,9 млрд грн (9,2%).
 
"К сожалению, остаются проблемы и с поступлениями от таможни и налоговой. План доходов, которые администрирует таможенная служба не выполнен на 34 млрд грн (21,4%), налоговая служба - на 1,7 млрд грн (0,6%)", - добавил чиновник.
 
Председатель Счетной палаты отметил, что общий фонд Государственного бюджета финансировался прежде всего за счет государственных заимствований, которые составляли 259,5 млрд грн (99,8%) источников финансирования.
 
"Подписание соглашения с МВФ и получение первого транша позволило привлечь в июне 70,2 млрд грн из привлеченных за полгода 105,8 млрд гривень внешних поступлений", - подчеркнул Пацкан.
 
Напомним, президент Владимир Зеленский поручил новой команде Министерства финансов обеспечить запланированные поступления в госбюджет несмотря на карантин.

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Теги: бюджет, расходы, доходы, Счетная палата
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Extraterrestre    10.07.2020, 21:50
Оценка:  +1
Extraterrestre
меньше пи-дить нужно...
navigator2    10.07.2020, 21:22
Оценка:  +1
navigator2
розженіть дармоєдів будуть гроші
Брюква_и_Клюква    10.07.2020, 20:51
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
А что еще можно было ждать от стада тупых клоунов?
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