За полгода бюджет недополучил больше 38 миллиардов

Меньше запланированных были поступления по НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров.

За первые шесть месяцев этого года общий фонд госбюджета недополучил 38,4 млрд грн запланированных доходов. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета в январе-июне 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 10 июля.

"В январе-июне 2020 года план доходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 38,4 млрд грн, или 7,8%. Качество прогноза основных макропоказателей должно быть повышено. Ведь риски невыполнения бюджета значительные", - сказал Пацкан.

Глава Счетной палаты отметил, что меньше запланированных были поступления по НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - на 33,2 млрд грн (22,3%), рентной платы за пользование недрами - на 7,1 млрд грн (39,1%), налога и сбора на доходы физических лиц - на 2,2 млрд грн (3,9%), ввозной пошлины - на 0,9 млрд грн (9,2%).

"К сожалению, остаются проблемы и с поступлениями от таможни и налоговой. План доходов, которые администрирует таможенная служба не выполнен на 34 млрд грн (21,4%), налоговая служба - на 1,7 млрд грн (0,6%)", - добавил чиновник.

Председатель Счетной палаты отметил, что общий фонд Государственного бюджета финансировался прежде всего за счет государственных заимствований, которые составляли 259,5 млрд грн (99,8%) источников финансирования.

"Подписание соглашения с МВФ и получение первого транша позволило привлечь в июне 70,2 млрд грн из привлеченных за полгода 105,8 млрд гривень внешних поступлений", - подчеркнул Пацкан.

Напомним, президен т Владимир Зеленский поручил новой команде Министерства финансов обеспечить запланированные поступления в госбюджет несмотря на карантин.

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