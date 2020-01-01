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УЗ возобновляет курсирование поездов еще в двух областях

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Пассажиры и работники железной дороги обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты.
УЗ возобновляет курсирование еще 9 поездов
УЗ возобновляет курсирование еще 9 поездов
uz.gov.ua
 
Укрзализныця с 11 июля возобновит курсирование пригородных поездов Коростень - Овруч - Выступовичи и Бахмач - Сновск. Об этом сообщает пресс-служба УЗ в пятницу, 10 июля.
 
Отмечается, что в целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 666 пригородных поездов.
 
С 11 июля в направлении Коростень - Овруч - Выступовичи будут курсировать следующие пригородные поезда:
 
№6450 Коростень - Выступовичи (отправление в 08:46, прибытие в 10:47, кроме вторника и четверга);
№6455 Выступовичи - Коростень (отправление в 15:16, прибытие в 17:27, кроме вторника, четверга и воскресенья);
№6453 Выступовичи - Коростень (отправление в 13:41, прибытие в 15:55, по воскресеньям);
№6454 Коростень - Бережесть (отправление в 20:40, прибытие в 22:20, ежедневно);
№6451 Бережесть - Коростень (отправление в 05:14 и прибытие в 7:04, ежедневно).
В направлении Бахмач - Сновск ежедневно будут курсировать:
 
№6501 Бахмач - Сновск (отправление в 08:10, прибытие в 10:36);
№6502 Сновск - Бахмач (отправление в 05:00, прибытие в 07:30);
№6503 Бахмач - Сновск (отправление в 20:28, прибытие в 22:54);
№6504 Сновск - Бахмач (отправление в 16:59, прибытие в 19:28).
 
Из-за пока еще действующего карантина в указанных поездах имеют место ограничения по количеству пассажиров - в пределах количества мест для сидения. Для пассажиров и железнодорожников обязательно использование средств индивидуальной защиты. 
 
"В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции", - добавили в компании.
 

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Теги: поездка, поезда, карантин, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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