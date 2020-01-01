Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Озвучена повестка дня внеочередного заседания Рады

Комментариев: 0
В указанную дату планируется рассмотреть, в частности, законопроекты о госбюджете и о рынке электрической энергии.
Рада запланировала ряд вопросов на рассмотрение
Рада запланировала ряд вопросов на рассмотрение
korrespondent.net
 
Нардепы соберутся на внеочередное заседание в понедельник, 13 июля, в 14:00. Соответствующее распоряжение подписал глава Рады Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба ВР в пятницу, 10 июля.
 
Также был опубликован перечень вопросов к рассмотрению.
 
В указанную дату планируют рассмотреть законопроекты о госбюджете, об изменениях в Бюджетный кодекс относительно внедрения механизма предоставления госгарантий на портфельной основе, о рынке электрической энергии, об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, о приватизации земель с/х предприятий и другие.
 
Еще парламентарии рассмотрят ряд проектов законов о местных выборах в 2020 году.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Верховная Рада, парламент, заседание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь