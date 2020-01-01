Озвучена повестка дня внеочередного заседания Рады
В указанную дату планируется рассмотреть, в частности, законопроекты о госбюджете и о рынке электрической энергии.
Нардепы соберутся на внеочередное заседание в понедельник, 13 июля, в 14:00. Соответствующее распоряжение подписал глава Рады Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба ВР в пятницу, 10 июля.
Также был опубликован перечень вопросов к рассмотрению.
В указанную дату планируют рассмотреть законопроекты о госбюджете, об изменениях в Бюджетный кодекс относительно внедрения механизма предоставления госгарантий на портфельной основе, о рынке электрической энергии, об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, о приватизации земель с/х предприятий и другие.
Еще парламентарии рассмотрят ряд проектов законов о местных выборах в 2020 году.
Как сообщалось, во вторник, 14 июля, Верховная Рада также планирует собраться на внеочередное пленарное заседание.
Еще Корреспондент писал, что в парламенте появился проект о дате местных выборов.
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