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Погром в поезде УЗ: юных вандалок задержали

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Девушки признали вину и попросили прощение на камеру, а их родители пообещали компенсировать убытки.

 

Девушки, которые сломали окно вагона пригородного поезда № 6044 Пятихатки-Стыковая - Днепр-Главный, попросили прощение на камеру. Видео опубликовал замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook в пятницу, 10 июля.

Одна из вандалок, которая ломала окно, попросила прощение на камеру. Ее подруга, которая снимала происходящее на видео и смеялась, также извинилась.

Сообщается, что родители девушек готовы компенсировать убытки от причиненного вреда.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как девушка сломала окно вагона пригородного поезда № 6044 Пятихатки-Стыковая - Днепр-Главный.

Еще сообщалось, как вандалы разбили вагон пригородного поезда Львов-Сокаль и выложили видео погрома в соцсеть.

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Теги: вандалы, погром, Укрзализныця, Геращенко
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Источник: korrespondent.net

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