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Власти планируют в ближайшее время полностью погасить долги перед шахтерами

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Большинство сегодняшних задолженностей перед шахтерами формировались с 2008-го года, заявляют в Офисе президента.
На погашение долгов перед горняками выделят один миллиард гривен
На погашение долгов перед горняками выделят один миллиард гривен
Прес-служба президента України

На погашение задолженности перед шахтерами в этом году в Государственном бюджете будет дополнительно предусмотрено не менее миллиарда гривен. Об этом, в пятницу, 10 июля, в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером на канале Украина, заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив.

По ее словам, накопившаяся задолженность была допущена предыдущей властью и формировалась более десяти лет. 

"Сегодня мы выплачиваем всю текущую задолженность. У нас есть задолженности накопленные, старые. Мы будем с ними работать. В этом году в бюджете предусмотрено и будет дополнительно предусмотрено не менее миллиарда гривен для того, чтобы шахтеры вовремя получили зарплату", - добавила Ковалив.

Ранее горняки государственных шахт выдвинули ряд требований к украинской власти, в том числе полностью погасить долги по зарплате. 

Также, Кабмин работает над пилотным проектом закрытия шахт в Украине, используя немецкий опыт.

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Теги: зарплаты, деньги, долги, шахтеры, Госбюджет, задолженность по выплате зарплаты, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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