Пожар на Луганщине: названы сроки получения компенсаций пострадавшими

Пожар в Луганской области уже полностью локализирован, но более 2000 пожарных и спасателей остаются дежурить на месте, сообщил Гайдай.

Власти рассказали о сроках получения компенсаций пострадавшим от пожаров на Луганщине lg.dsns.gov.ua

Деньги на компенсации пострадавшим в результате масштабных пожаров в Луганской области Кабмин перечислит в регион уже на следующей неделе. Об этом в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером на канале Украина заявил председатель Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Мы четко понимаем, что на следующей неделе, где-то к середине недели у нас будут деньги, выделенные Кабмином", - заявил Гайдай.

Он напомнил, что пострадавшие получат по 300 тысяч гривен каждый, у кого полностью уничтожен дом, по 50 тысяч на ремонт тех домов, которые сгорели частично. Также по 20 тысяч гривен будет отдельно выплачено каждому пострадавшему на личные нужды.

"200 тысяч будет выделено семьям, к сожалению погибших, пяти человек", - добавил он.

По словам Гайдая, открытых очагов Луганской области уже нет.

"Осталось только кое-какие места, где происходит тление. К сожалению, погода не помогает. Нет дождя", - добавил Гайдай.

Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил о задержании виновного в масштабных пожарах в Луганской области.

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