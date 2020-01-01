Задержан четвертый подозреваемый в подрыве авто Укрпочты
По делу о подрыве автомобиля Укрпочты в Полтавской области задержан четвертый подозреваемый, сообщает Офис генпрокурора.
Ранее в МВД сообщили о задержании троих подозреваемых.
Трех задержанных разыскали в Киеве, одного в Лубнах, все они – жители Полтавской области.
Им сообщили о подозрении в разбойном нападении на автомобиль Укрпочты, покушении на жизнь ее работников и завладении 2,75 млн грн (ч.4 ст.187, ч.2 ст.15 п.п.1, 6, 12 ч.2 ст.115 УК).
Вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 7 июля на Полтавщине подорвали авто Укрпочты. Пострадали два человека. Злоумышленники украли сумку, в которой находилось более 2,7 млн гривен, а также забрали табельный пистолет и телефоны.
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