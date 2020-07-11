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На Тернопольщине вспышка коронавируса на заводе

Комментариев: 1
Работу заводе решили приостановить. Также власти Бережан ограничили работу общепитов и развлекательных заведений.
В Бережанах за сутки удвоилось количество больных коронавирусом
В Бережанах за сутки удвоилось количество больных коронавирусом
galas.te.ua
В Бережанах Тернопольской области из-за вспышки коронавируса приостановили работу завода Керамик. сообщила райадминистрация в Facebook.
 
"Обнаружена вспышка заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19 на ООО Завод Керамик, по результатам заседания принято решение рекомендовать руководству "приостановить деятельность предприятия и принять меры по соблюдению работниками Порядка осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией", - говорится в сообщении.
 
Кроме того, заведениям общественного питания и развлекательным заведениям рекомендовано ограничить деятельность до 22:00.
 
За все время в Бережанском районе подтверждено всего 18 случаев коронавируса, 9 из которых накануне. Шесть человек выздоровели, один - умер.
 
Ранее вспышку заболеваемости коронавирусом обнаружили на фабрике в Одесской области - там заболели сразу 36 человек.
 

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Теги: завод, пандемия, Тернопольская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
МаксимУм    11.07.2020, 08:59
Оценка:  0
МаксимУм
Чурка писало статья?
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