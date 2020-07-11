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Зеленский просит отменить ограничения на зарплаты чиновникам

Комментариев: 12
Зарплаты чиновникам ограничили в апреле в связи с пандемией. На период карантина им разрешили платить не более 47 тысяч гривен, но решениерешили отменить уже через три месяца.
"Зарплатный карантин" для чиновников решили закончить
"Зарплатный карантин" для чиновников решили закончить
Офис президента

На внеочередном заседании Верховной Рады 13 июля, инициированного президентом Владимиром Зеленским, рассмотрят постановление об отмене ограничения зарплат чиновников в 47 тысяч гривен на время карантина.

Согласно повестке дня заседания, предлагается проголосовать за то, чтобы указанное ограничение действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы.

В случае принятия решения ограничения на зарплаты прекратит действовать в тот же день.

В апреле Зеленский заявил, что изменения в госбюджет предусматривают сокращение зарплат всех государственных служащих. Независимо от ранга и должности, уже с 1 апреля их зарплата не будет превышать 47 тысяч гривен. По словам президента, это должно касаться судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ, ЦИК и многих других чиновников.

Аналогичное решение также приняло правительство. Теперь его хотят отменить, несмотря на то, что карантин продолжается и многие гражданы по-прежнему ограничены в работе.

 

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Теги: зарплаты, Рада, чиновники, карантин, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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Бокер    11.07.2020, 10:24
Оценка:  0
Бокер
Трутень тупоголовый! Ты лучше народу минималку -зарплату и пенсии подыми!!!Нищим тоже есть хочется,а у твоих чинуш морды в кадр уже не влазят,да и бочки для денег заканчиваются,некуда складывать!
Vodavozz    11.07.2020, 10:14
Оценка:  +2
Vodavozz
Зе,ты редчайший долбойоб!Ты за год просрал абсолютно всё.И в итоге тебя будут пинать абсолютно все.Для чужих ты своим так и не станешь,а для своих ты уже стал чужим.
MykRom    11.07.2020, 10:07
Оценка:  +1
MykRom
Пусть станет на колени, и просит. [тільки чинуші мають значення]
MATROS    11.07.2020, 10:01
Оценка:  +2
MATROS
едрен батон.
CCS    11.07.2020, 09:41
Оценка:  0
CCS
А навіщо Зеленський когось "просить"? Зараз усе робиться по його наказу і без волі народу. Що за вдавана демократія? Навіщо? Захотів - підняв зарплати! Так і треба, бо "я вам нічєго нє должен!".
rafa84    11.07.2020, 09:49
Оценка:  +1
rafa84
КУПИ СЕБЕ МОЗГ ПОРОХОШЛЮХА !!!
Я РОДИЛСЯ И ВЫРОС В ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, КРАЙНИЕ 13 ЛЕТ ЖИВУ В КИЕВЕ, А ТЫ ???
FPN    11.07.2020, 09:39
Оценка:  +3
FPN
Не укратимая алчность гложет их.
blya-tolyan    11.07.2020, 09:18
Оценка:  -2
blya-tolyan
твари-зелебобики, сосать вы будете по записи или живая очередь? получили Х У Й на весь воротник, что теперь? "этонимы" "насапятьнаипали"? Буду пи3дить любого кто скажет что голосовал за клоуна.
rafa84    11.07.2020, 09:41
Оценка:  0
rafa84
ЗАРПЛАТЫ ЧИНОВНИКОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ 6 ЛЕТ - ЭТО БЕССПОРНО ВЕРХ НАГЛОСТИ !!!
НО Я БЫ ВСПОМНИЛ КОГДА И КЕМ БЫЛИ ОСНОВАНЫ ВСЕ ЭТИ БЕСПОЛЕЗНЫЕ "АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОРГАНЫ", "НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ" И ПРОЧИЕ БАЙДЕНО-ПОРОХОВСКИЕ ШЛЮХИ, КОТОРЫЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ТОЛЬКО ГРАБЯТ И РАЗРУШАЮТ НАШУ СТРАНУ!!!
rafa84    11.07.2020, 09:43
Оценка:  +2
rafa84
НЕ ВАШИМ ЛИ ШОКОЛАДНЫМ ХОЗЯИНОМ ???
CCS    11.07.2020, 09:47
Оценка:  -4
CCS
Твою країну нормально доять чеченці, не хвилюйся так за Україну, без тебе розбермось. Піди ще раз проголосуй за обнулєніє, це у вас така забавка тепер років на двадцять. Не витрачай запал на наші антикоррупційні органи.
bugrov3    11.07.2020, 09:07
Оценка:  +5
bugrov3
страна в шопе, а скоты жируют. как это чмо сказало: 5000 грн. - эт хорошая зарплата на неё можно жить. ИСТОТО!
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