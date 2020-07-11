Зеленский просит отменить ограничения на зарплаты чиновникам

Зарплаты чиновникам ограничили в апреле в связи с пандемией. На период карантина им разрешили платить не более 47 тысяч гривен, но решениерешили отменить уже через три месяца.

На внеочередном заседании Верховной Рады 13 июля, инициированного президентом Владимиром Зеленским, рассмотрят постановление об отмене ограничения зарплат чиновников в 47 тысяч гривен на время карантина.

Согласно повестке дня заседания, предлагается проголосовать за то, чтобы указанное ограничение действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы.

В случае принятия решения ограничения на зарплаты прекратит действовать в тот же день.

В апреле Зеленский заявил, что изменения в госбюджет предусматривают сокращение зарплат всех государственных служащих. Независимо от ранга и должности, уже с 1 апреля их зарплата не будет превышать 47 тысяч гривен. По словам президента, это должно касаться судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ, ЦИК и многих других чиновников.

Аналогичное решение также приняло правительство. Теперь его хотят отменить, несмотря на то, что карантин продолжается и многие гражданы по-прежнему ограничены в работе.

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