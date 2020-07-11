Зеленский просит отменить ограничения на зарплаты чиновникам
На внеочередном заседании Верховной Рады 13 июля, инициированного президентом Владимиром Зеленским, рассмотрят постановление об отмене ограничения зарплат чиновников в 47 тысяч гривен на время карантина.
Согласно повестке дня заседания, предлагается проголосовать за то, чтобы указанное ограничение действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы.
В случае принятия решения ограничения на зарплаты прекратит действовать в тот же день.
В апреле Зеленский заявил, что изменения в госбюджет предусматривают сокращение зарплат всех государственных служащих. Независимо от ранга и должности, уже с 1 апреля их зарплата не будет превышать 47 тысяч гривен. По словам президента, это должно касаться судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ, ЦИК и многих других чиновников.
Аналогичное решение также приняло правительство. Теперь его хотят отменить, несмотря на то, что карантин продолжается и многие гражданы по-прежнему ограничены в работе.
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Я РОДИЛСЯ И ВЫРОС В ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, КРАЙНИЕ 13 ЛЕТ ЖИВУ В КИЕВЕ, А ТЫ ???
НО Я БЫ ВСПОМНИЛ КОГДА И КЕМ БЫЛИ ОСНОВАНЫ ВСЕ ЭТИ БЕСПОЛЕЗНЫЕ "АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОРГАНЫ", "НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ" И ПРОЧИЕ БАЙДЕНО-ПОРОХОВСКИЕ ШЛЮХИ, КОТОРЫЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ТОЛЬКО ГРАБЯТ И РАЗРУШАЮТ НАШУ СТРАНУ!!!