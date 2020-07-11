Итоги 10 июля: Отмена ВНО и самая большая грудь

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В Украине определили девушку с самой большой натуральной грудью; Зеленский отменил ВНО для некоторых выпускников: bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине определили девушку с самой большой грудью

В Украине определили обладательницу самой большой натуральной груди. Этот титул получила жительница города Лубны Мила Кузнецова.

Новость о новом рекорде подтвердила на своей странице в соцсети руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. Она написала, что обхват груди Кузнецовой составляет 135,5 сантиметров.

Оксана Марченко 10 лет имела долю в "1+1"

Владельцами компании Вolvik Ventures, которая имеет 24,65% акций телерадиокомпании “Студия 1+1“, являются Игорь Суркис, Леонид Ашкенази и Оксана Марченко. Такую информацию предоставила медиагруппа “1+1 media“.

Медиагруппа “1+1 media“ утверждает, что Суркис, Ашкенази и Марченко не могут вмешиваться в программы популярного украинского телеканала. Объяснение этому очень простое - у них несущественная концентрация акций этого телеканала.

В Кабмине заявили о сохранении 300 тысяч рабочих мест в кризис

Благодаря программе по частичной безработице в Украине удалось сохранить более 300 тысяч рабочих мест. Об этом заявил глава Минэкономразвития Игорь Петрашко.

"Программа по частичной безработице действительно работает. Есть уже более 300 тысяч рабочих мест, которые удалось сохранить благодаря этой правительственной инициативе. Программа действует по всей Украине и охватывает практически все сектора. Среди участников, которые уже воспользовались поддержкой, - представители легкой промышленности, пищевой промышленности, транспортной отрасли, туризма, ресторанного бизнеса и многих других", - сказал Петрашко.

В НБУ подсчитали, сколько перечислили заробитчане в Украину с начала года

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину за январь-май 2020 года составил $4,54 млрд.

По данным НБУ, это на 2,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Тогда эта сумма составила $4,54 млрд. Также сообщается, что в мае 2020 года мигранты перечислили в Украину $805 млн долларов, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем месяце.

Зеленский отменил ВНО для школьников из оккупированных территорий

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 10 июля, подписал закон, позволяющий школьникам с временно оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО.

Для указанной категории абитуриентов вступление происходить по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО - по собственному выбору.