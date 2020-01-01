На Донбассе усилились обстрелы, погиб военный

Сепаратисты массово обстреливали позиции военных из крупнокалиберных минометов и ракетных комплексов.

За сутки на Донбассе зафиксировано 17 обстрелов, в результате которых один военный погиб, еще трое - получили ранения.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба ООС в субботу, 11 июля.

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Отмечается, что противник применял запрещенные минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие.

Минометные обстрелы зафиксированы вблизи Причепиловки, Орехово, Троицкого и Хутора Свободного, на подступах к Новотошковску и Новолуганску. Вблизи Катериновки позиции военных обстреляли из противотанкового ракетного комплекса.

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Также под обстрелы попали Водяное, пригороды Авдеевки, Невельское, Лебединское.

С начала текущих суток зафиксирован один обстрел вблизи Водяного.

В результате обстрелов был убит один украинский защитник. По данным разведки, удалось ликвидировать троих боевиков и ранить еще троих.

Напомним, Зеленский поручил Минздраву "навести порядок" с лечением ветеранов АТО. Президенту надоело получать жалобы от ветеранов, когда он приезжает в регионы.