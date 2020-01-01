На Донбассе усилились обстрелы, погиб военный
За сутки на Донбассе зафиксировано 17 обстрелов, в результате которых один военный погиб, еще трое - получили ранения.
Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба ООС в субботу, 11 июля.
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Минометные обстрелы зафиксированы вблизи Причепиловки, Орехово, Троицкого и Хутора Свободного, на подступах к Новотошковску и Новолуганску. Вблизи Катериновки позиции военных обстреляли из противотанкового ракетного комплекса.
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Также под обстрелы попали Водяное, пригороды Авдеевки, Невельское, Лебединское.
С начала текущих суток зафиксирован один обстрел вблизи Водяного.
В результате обстрелов был убит один украинский защитник. По данным разведки, удалось ликвидировать троих боевиков и ранить еще троих.
Напомним, Зеленский поручил Минздраву "навести порядок" с лечением ветеранов АТО. Президенту надоело получать жалобы от ветеранов, когда он приезжает в регионы.