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На Донбассе усилились обстрелы, погиб военный

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Сепаратисты массово обстреливали позиции военных из крупнокалиберных минометов и ракетных комплексов.
На Донбассе обострение
На Донбассе обострение
Генштаб ВСУ

За сутки на Донбассе зафиксировано 17 обстрелов, в результате которых один военный погиб, еще трое - получили ранения.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба ООС в субботу, 11 июля.

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Отмечается, что противник применял запрещенные минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие.

Минометные обстрелы зафиксированы вблизи Причепиловки, Орехово, Троицкого и Хутора Свободного, на подступах к Новотошковску и Новолуганску. Вблизи Катериновки позиции военных обстреляли из противотанкового ракетного комплекса.

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Также под обстрелы попали Водяное, пригороды Авдеевки, Невельское, Лебединское.

С начала текущих суток зафиксирован один обстрел вблизи Водяного.

В результате обстрелов был убит один украинский защитник. По данным разведки, удалось ликвидировать троих боевиков и ранить еще троих.

Напомним, Зеленский поручил Минздраву "навести порядок" с лечением ветеранов АТО. Президенту надоело получать жалобы от ветеранов, когда он приезжает в регионы.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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