В Украине 800 новых случаев коронавируса: обновленные данные

Коронавирус подтвердился у еще 800 человек.

За минувшие сутки в Украине диагноз коронавирус подтвердился у 800 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии уже достигло 52 843 человек. Однако половина из них поборола болезнь.

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Об этом свидетельствуют данные РНБО.

Отмечается, что за минувшие сутки большее число людей вылечились от коронавируса (861), нежели заболели. При этом умерли 27 человек, а общее количество жертв болезни уже составляет 1372 человека.

Напомним, на Тернопольщине вспышка коронавируса на заводе. Работу заводе решили приостановить. Также власти Бережан ограничили работу общепитов и развлекательных заведений.