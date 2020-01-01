В Харькове разрешили работу кинотеатров

Кинотеатрам разрешили работать с соблюдением эпидемиологических норм, несмотря на рост заболеваемости.

В Харькове комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила кинотеатрам возобновить работу и запретила развлекательным заведениям работать после 23:00, сообщает пресс-служба горсовета.

"Как было отмечено в ходе заседания, такие меры обусловлены ухудшением эпидемической ситуации в городе. В частности, со 2 по 8 июля в Харькове коронавирусом заболел 271 человек, что составляет 87,4% от общего числа зафиксированных случаев в регионе", - говорится в сообщении.

Посещение кинотеатров разрешено при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями и наличия у них защитных масок. Также обязательно должна проводиться дезинфекция.

Отметим, работу кинотеатров запретили 3 июля - на второй день после снятия запрета по Украине.

Согласно данным Минздрава, Харьковская область входит в список из семи регионов, где нельзя смягчать ограничения.

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