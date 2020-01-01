В Украине растут темпы выздоровления от COVID-19

Несмотря на высокие показатели заболеваемости, уровень излечения от инфекции в последние дни еще выше.

В Украине второй день подряд от коронавируса выздоравливает больше людей, чем заболевает.

Согласно статистике Минздрава на субботу, 11 июля, за минувшие сутки излечился 861 пациент после рекордных 1016 накануне . Всего выздоровел уже 25661 человек.

При этом суточный прирост заболеваемости немного снизился: накануне было 819 новых случаев, а сегодня - 800. Всего количество инфицированных достигло 52843 человека.

При этом суточный показатель смертности оказался также высоким - 27 пациентов скончались. За время пандемии умерло 1372 человека.

Прирост коронавируса по регионам:

Винницкая область - 2081 (+21)

Волынская область - 2987 (+55)

Днепропетровская область - 1140 (+3)

Донецкая область - 758 (7)

Житомирская область - 1512 (0)

Закарпатская область - 3842 (+108)

Запорожская область - 612 (+2)

Ивано-Франковская область - 2971 (+56)

Кировоградская область - 670 (0)

Киев - 6115 (125)

Киевская область - 2986 (+46)

Львовская область - 6882 (+119)

Луганская область - 93 (+3)

Николаевская область - 477 (10)

Одесская область - 2141 (+33)

Полтавская область - 331 (+1)

Ровенская область - 4520 (+66)

Сумская область - 337 (+5)

Тернопольская область - 2217 (+43)

Харьковская область - 2621 (+44)

Херсонская область - 204 (+1)

Хмельницкая область - 888 (+7)

Черновицкая область - 5117 (+21)

Черкасская область - 738 (+13)

Черниговская область - 594 (+2)

Ранее в Минздраве сообщили, что Украина изучает опыт Испании по реагированию на новые вызовы, связанные с пандемией COVID-19.

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