Шахтерам выплатили задолженность по зарплате
Задолженность по заработной плате перед шахтерами государственных шахт страны, которую можно выплатить за счет бюджетных средств, полностью погашена.
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Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
На данный момент осталась задолженность по зарплате перед государственными угледобывающими предприятиями, которую можно погасить только за счет средств, полученных от реализации угольной продукции, - отметили в ведомстве.
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Напомним, ранее власти заявили, что планируют в ближайшее время полностью погасить долги перед шахтерами. Большинство сегодняшних задолженностей перед шахтерами формировались с 2008-го года, заявляют в Офисе президента.