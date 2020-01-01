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Шахтерам выплатили задолженность по зарплате

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В Минэнерго отчитались по ситуации с шахтерами.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Задолженность по заработной плате перед шахтерами государственных шахт страны, которую можно выплатить за счет бюджетных средств, полностью погашена. 

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Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

На данный момент осталась задолженность по зарплате перед государственными угледобывающими предприятиями, которую можно погасить только за счет средств, полученных от реализации угольной продукции, - отметили в ведомстве.

Данные по выплате
Данные по выплате
mpe.kmu.gov.ua/

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Напомним, ранее власти заявили, что планируют в ближайшее время полностью погасить долги перед шахтерами. Большинство сегодняшних задолженностей перед шахтерами формировались с 2008-го года, заявляют в Офисе президента.

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Теги: шахтеры, задолженность
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