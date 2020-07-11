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Возле курортной Кирилловки пронеслось сразу два смерча

Комментариев: 1
Стихию удалось запечатлеть на видео.
В Украине одновременно бушевали два смерча
В Украине одновременно бушевали два смерча
скриншот из видео

В пятницу, 10 июля, на косе Пересыпь, которая находится возле популярного курортного города Кирилловки, очевидцам удалось зафиксировать сразу два смерча.

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Видео со смерчами опубликовал канал "РИА Мелитополь" на YouTube.

Отмечается, что неподалеку от туристического города Кирилловка отдыхающим удалось зафиксировать на видео сразу два смерча. Они образовались практически одновременно.

Смерч в поле, - лаконично подписаны кадры.

Напомним, показано видео, как над курортом под Одессой пронеслась песчаная буря. Природное явление засняли в поселке Рассейка.

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Теги: смерч, стихия, Кирилловка
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Комментариев (1)
jeksoncool    11.07.2020, 13:16
Оценка:  +1
jeksoncool
Кирилловка- город???? Вы там, как, перекурили? Обычное село! Вот писюны волосатые!
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