Возле курортной Кирилловки пронеслось сразу два смерча

Стихию удалось запечатлеть на видео.

В Украине одновременно бушевали два смерча скриншот из видео

В пятницу, 10 июля, на косе Пересыпь, которая находится возле популярного курортного города Кирилловки, очевидцам удалось зафиксировать сразу два смерча.

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Видео со смерчами опубликовал канал "РИА Мелитополь" на YouTube.

Отмечается, что неподалеку от туристического города Кирилловка отдыхающим удалось зафиксировать на видео сразу два смерча. Они образовались практически одновременно.

Смерч в поле, - лаконично подписаны кадры.

Напомним, показано видео, как над курортом под Одессой пронеслась песчаная буря. Природное явление засняли в поселке Рассейка.