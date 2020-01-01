В Украине тестируют четыре препарата от коронавируса

Лекарственные препараты проходят стадию клинических испытаний. Некоторые уже находятся на завершающих этапах.

Украинцев могут начать лечить от коронавируса отечественными препаратами Getty Images

В Украине проходят испытания четыре препарата от коронавируса, сообщил в субботу, 11 июля, министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас у нас зарегистрировано четыре лекарственных средства. Это амизон, амиксин, корвитин, биовен. Они все проходят стадию клинических испытаний. Некоторые уже находятся на завершающих стадиях. Сразу после получения этой информации будут сделаны соответствующие выводы относительно эффективности этих лекарственных средств", - сообщил министр.

Также он сообщил, что власти внимательно отслеживают ситуацию с вакциной.

Ранее в Минздраве опубликовали карту коллективного иммунитета от коронавируса в Украине.

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