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Покушение в Николаеве: Председателю “Свободы” прострелили голову

Комментариев: 21
Известно имя пострадавшего в стрельбе.
Демид Губский
Демид Губский
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В субботу утром, 11 июля, в Николаеве госпитализировали 33-летнего представителя "Свободы" с огнестрельным ранением головы.

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Об этом пишет Страна.

Ранее в полиции сообщили, что мужчину с огнестрельным ранением головы госпитализировали рано утром. Между тем, его имени не называли, но уточнили, что пострадавший - местный активист.

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По данным издания, пострадавшим оказался председатель областной организации "Свобода" Демид Губский. Сейчас полиция выясняет все детали инцидента.

Местные СМИ пишут, что уголовное дело по данному факту до сих пор не открыто. Правоохранители решают, по какой статье его возбуждать.

Напомним, в Николаеве стреляли в общественного активиста. Отмечается, что мужчину экстренно госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением головы.

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Теги: Губский, покушение, стрельба, активист
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Комментариев (22)
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Vodavozz    11.07.2020, 16:13
Оценка:  -3
Vodavozz
Покушение?Не смешите моего попугая!Очередной"патриот&qu ot;решил по-пьяни почистить пистолет,но учитывая у этих вырожденцев полное отсутствие мозга при наличии рук,растущих из жoпы,имеем очередной несчастный случай...
ЗовПрироды    11.07.2020, 16:54
Оценка:  0
ЗовПрироды
Действие проходило не на вашей вонючей россии.
Vodavozz    11.07.2020, 17:02
Оценка:  -2
Vodavozz
Ты утверждаешь что Украина,в которой я живу и гражданином которой являюсь,на самом деле является Россия?В зависимости от того что ты ответишь,я решу отправлять ли скрин твоего ответа в СБУ,или нет.
ЗаелоПластинку    11.07.2020, 17:05
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
В какой извращенной вселенной аквафрешная тряпка, которую я увидел на твоем аккаунте политфорумс может быть флагом Украины. балабол? Ты же сам утверждал, что там определяют очень точно, с какой ты страны. Мне нет смысла этому не верить
Vodavozz    11.07.2020, 17:08
Оценка:  -2
Vodavozz
Ты так и не ответило.Не съезжай с базара,упоротое.Значит ты утверждаешь что Украина,в которой я живу и гражданином которой являюсь,на самом деле это Россия?
ЗаелоПластинку    11.07.2020, 17:17
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Ты что, Антибес, бояру по венах уже пускаешь? Я же тебе ответил строго по сути: ты в свое время позвал меня на политфорумс. За 5 минут серфинга по той помойке я нашел аккаунт с таким же именем, как у тебя здесь. И с меткой убийцы мирного населения - флагом российской федерации. Неужели ты забыл?
Vodavozz    11.07.2020, 17:20
Оценка:  -1
Vodavozz
Антибес,не пытайся казаться тупее чем ты есть на самом деле.Скинь ссылку где я тебе написал что мой аккаунт на Политфорумах имеет флаг РФ,если ты не голословный балабол,конечно.
ЗаелоПластинку    11.07.2020, 17:24
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Антибес, если бы ты пил бояру, а не колол в вены, ты бы читал внимательнее. И прочитал бы, что лично я сам видел это. Но ты начал колоть большими дозами в вены, поэтому ты уже и глюки ловишь, что это я утверждал что ты писал. Мне кажется твой мозг пострадал окончательно и бесповоротно.
Vodavozz    11.07.2020, 17:28
Оценка:  -1
Vodavozz
В общем,Антибес,в очередной раз ты доказал что являешься пустозвонным балаболом и ничего кроме собственных шизофренических видений,тебе предоставить больше нечего.Но это твоя судьба голословного клоуна.Бывай,упоротый балабол! :-)
ЗовПрироды    11.07.2020, 17:33
Оценка:  0
ЗовПрироды
Vodavozz - вы не знаете как выглядит украинский паспорт, вы не знаете цен в магазинах и вообще, судя по вашей писанине в Украине вы никогда в своей жизни не были. Очень часто вы ссылаетесь на законы поганой на россии. Из этого следует вывод о том, что на московский ватник.
ЗовПрироды    11.07.2020, 17:35
Оценка:  0
ЗовПрироды
Vodavozz - я уже не говорю про вашу новогоднюю писанину. Вы несколько раз в пьяном виде писали тут что вы из на москвы, и в этом никто не сомневается.
colavova    11.07.2020, 16:54
Оценка:  0
colavova
я дам твоему попугаю парабеллум..
andy55524    11.07.2020, 14:20
Оценка:  -7
andy55524
паренёк особенности депрессивного города не учёл. Подумал, что бессмертный, не в ту партию вступил. Айда к нам в Киев.Тут можно всё, стрелять, водить хороводы по городу за малые деньги, перекрывать дороги, бузить, полицию пи здить.И самое главное, тебя никто не тронет пальцем. Демократия нищебродов.
ЗовПрироды    11.07.2020, 14:40
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Где это у вас на вашей волнючей московии Киев находится ? Не смешите людей.
ЗЕленомойский    11.07.2020, 14:15
Оценка:  +2
ЗЕленомойский
Ну что Аваков, найдёшь и посадишь Кацапского Фашиста? Или ты только можешь сажато Украинских патриотов?.
ЗовПрироды    11.07.2020, 14:41
Оценка:  +1
ЗовПрироды
На российских фашистов садить нельзя. Товарисч патрушев зе клоунам это строго на строго запретил.
RomaCrimea    11.07.2020, 13:45
Оценка:  -5
RomaCrimea
довые6ывался бандерлог.
ЗаелоПластинку    11.07.2020, 13:57
Оценка:  +6
ЗаелоПластинку
А если я против убийств россией мирных граждан, я тоже бандерлог?
ЗаелоПластинку    11.07.2020, 14:01
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
Я уточняю, чтобы знать, это ругательство или все же почетное звание. Вот, я против вот таких вот https://comments.ua/img/publi cations/850x478/2014060417253 0.jpg, против вот этого "борца" с фашизмом https://i.redd.it/g7n1egizm84 51.jpg. Это я бандерлог?
WTF2wtf    11.07.2020, 13:59
Оценка:  +5
WTF2wtf
Тупой путинский нацист-украинофоб, убивавший украинцев,
на говно исходит ... гниль конченая
ЗЕленомойский    11.07.2020, 14:11
Оценка:  +6
ЗЕленомойский
А Рома это мужык или баба ? Только пи.дары называют себя ромой. Должен быть Роман или Романа.
WTF2wtf    11.07.2020, 15:06
Оценка:  +5
WTF2wtf
У этого быдла много ников ...
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