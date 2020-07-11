Покушение в Николаеве: Председателю “Свободы” прострелили голову

Известно имя пострадавшего в стрельбе.

В субботу утром, 11 июля, в Николаеве госпитализировали 33-летнего представителя "Свободы" с огнестрельным ранением головы.

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Об этом пишет Страна.

Ранее в полиции сообщили, что мужчину с огнестрельным ранением головы госпитализировали рано утром. Между тем, его имени не называли, но уточнили, что пострадавший - местный активист.

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По данным издания, пострадавшим оказался председатель областной организации "Свобода" Демид Губский. Сейчас полиция выясняет все детали инцидента.

Местные СМИ пишут, что уголовное дело по данному факту до сих пор не открыто. Правоохранители решают, по какой статье его возбуждать.

Напомним, в Николаеве стреляли в общественного активиста. Отмечается, что мужчину экстренно госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением головы.