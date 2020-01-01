В Минэнерго уточнили долги перед шахтерами

Перед горняками остались долги, которые можно погасить только за счет средств, полученных от реализации угля, говорят в министерстве.

Шахторы почти две недели протестуют под ОП PavlovskyNEWS

Задолженность по зарплате перед шахтерами, которую можно было закрыть за счет бюджетных средств, полностью погашена. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

При этом отмечается, что осталась задолженность, которую можно погасить только за счет средств, полученных от реализации угля.

Напомним, горняки начали бессрочную акцию протеста под Офисом президента 30 июня. Кроме погашения долгов по зарплатам они также требуют запретить импорт газового угля и рассчитаться с долгами за поставленную продукцию.

В ОП накануне заявили, что планируют выделить еще миллиард гривен на задолженность перед шахтерами.

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