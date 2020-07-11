Резников: Донбасс не интересует РФ и не является ее целью

Вице-премьер рассказал о роли Донбасса для РФ.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что РФ не интересуют временно оккупированные территории Донбасса. Для нее война на Востоке - способ обратить на себя внимание.

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Об этом он заявил в интервью Главкому.

Он объяснил, что ситуация с Крымом и Донбассом является очень разной и объяснил свою позицию.

Они не являются территорией РФ, потому что ей не нужны. Если на Крым россияне глаз положили как на свою территорию, то частично оккупирован Донбасс не был их целью. Это средство мотать нам нервы и чтобы весь мир обратил на русских внимание: мол, ну говорите же с нами, - сказал Резников.

Кроме того, министр отметил, что оккупанты "высасывают" из оккупированных территорий все, что можно. В то же время в эту территорию не вкладывают ничего.

Донбасс их не интересует, они к нему относятся как уже даже не к колонии. Они как-то поддерживают там бюджет, но вопрос не стоит, чтобы там что-то развивать. По крайней мере, я об этом не слышал, а у меня много информации с оккупированных территорий. здесь не нужно быть даже большим разведчиком - просто люди пишут, - добавил Резников.

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Напомним, реинтеграция Донбасса и Крыма может занять 25 лет. На то, чтобы вернуть оккупированные территории под контроль Украины, уйдет примерно поколение.