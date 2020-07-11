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Резников: Донбасс не интересует РФ и не является ее целью

Комментариев: 12
Вице-премьер рассказал о роли Донбасса для РФ.
Илья Резников
Илья Резников
Фейсбук МинВОТ

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что РФ не интересуют временно оккупированные территории Донбасса. Для нее война на Востоке - способ обратить на себя внимание.

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Об этом он заявил в интервью Главкому.

Он объяснил, что ситуация с Крымом и Донбассом является очень разной и объяснил свою позицию.

Они не являются территорией РФ, потому что ей не нужны. Если на Крым россияне глаз положили как на свою территорию, то частично оккупирован Донбасс не был их целью. Это средство мотать нам нервы и чтобы весь мир обратил на русских внимание: мол, ну говорите же с нами, - сказал Резников.

Кроме того, министр отметил, что оккупанты "высасывают" из оккупированных территорий все, что можно. В то же время в эту территорию не вкладывают ничего.

Донбасс их не интересует, они к нему относятся как уже даже не к колонии. Они как-то поддерживают там бюджет, но вопрос не стоит, чтобы там что-то развивать. По крайней мере, я об этом не слышал, а у меня много информации с оккупированных территорий. здесь не нужно быть даже большим разведчиком - просто люди пишут, - добавил Резников.

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Напомним, реинтеграция Донбасса и Крыма может занять 25 лет. На то, чтобы вернуть оккупированные территории под контроль Украины, уйдет примерно поколение.

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Теги: Резников, РФ, война, Донбасс
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Комментариев (12)
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Бокер    11.07.2020, 15:10
Оценка:  -5
Бокер
Чиво так? Зе назад раки?))
navigator2    11.07.2020, 14:39
Оценка:  +2
navigator2
це відомий факт, що б мати вплив на Україну запровадивши своїх "матарол" в раду

Єдиний шлях - це бескінечна війна з каца-пами поки мордор не развалиться нах.
Очикувать змін в головах холопів немає смислу, проти ху..йла піти вони засцють.
Це відомий факт ка-цапи сцикуни по природі
ЗовПрироды    11.07.2020, 14:31
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Пора Крым потихоньку освобождать от кремлевских фашистов. У нас для этого вполне хватит средств.
Michael2811    11.07.2020, 16:24
Оценка:  0
Michael2811
Вы нищие!!!! У Вас нет средств на то что бы танкер поднять в Одессе.
andy55524    11.07.2020, 14:26
Оценка:  -7
andy55524
Ну наконец-то, поняли. Крым нам видать, как Южные Курилы японцам. 75 лет япошки ждут возвращения своих исконных земель. И это Япония, богатейшая экономика мира.
ЗовПрироды    11.07.2020, 14:28
Оценка:  +2
ЗовПрироды
До распада поганой на россии остались считанніе годы, лет примерно так пять (плюс-минус год). Ждать осталось совсем не долго.
Michael2811    11.07.2020, 16:25
Оценка:  -1
Michael2811
Пока жирный сохнет-худой сдохнет!!!!
navigator2    11.07.2020, 14:41
Оценка:  +3
navigator2
і що які вигоди отримала па-раша?
Санкціі? ще один субсідій регіон? Зневагу, недовіру з сторони сусідей?

А ну да стратегічну перевагу у випадку нападу коварного НАТО ))))
ЗовПрироды    11.07.2020, 14:55
Оценка:  +3
ЗовПрироды
Преимущества то же нет. Если лапти начнут открытую войну против НАТО - будет как под Дэр-Эз-Зойрой -1200 трупов рассиан и ни одной потери у США. Ватники даже не поняли , что их убило. Бой был исключительно безконтактный.
navigator2    11.07.2020, 14:58
Оценка:  +2
navigator2
та то сарказм був, яка війна відключити інет, заморозити рахунки - ніякої войни в принципі пар-аша не потягне навіть теоретично, це для внутришнього споживання - расія, вялічіє, усі бояться.....да і дедиваеваели можем повторити
ЗовПрироды    11.07.2020, 15:05
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Министр оздоровления ватников на позапрошлой недели выдал страшную тайну мордора, известную впрочем еще от беглых сотрудников одного из на рассейских министерств. Для вакцинации всех ватников нужно всего 70 миллионов доз вакцин. А кремль все трындит про каких то 145 миллионов
ЗовПрироды    11.07.2020, 15:07
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Поганая на россия стремительно вымирает без всяких тотальных войн. достаточно двойника путена в кремле и кучи новых "Афганов". Красота
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