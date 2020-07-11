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В Николаеве госпитализировали активиста с огнестрельным ранением

Комментариев: 1
По данным местных СМИ, речь идет о главе Николаевской областной организации партии Свобода Демиде Губском.
В полиции обещают позже сообщить подробности
В полиции обещают позже сообщить подробности
Корреспондент.net

В Николаеве с огнестрельным ранением головы госпитализирован 33-летний активист общественной организации, сообщает местная полиция.

“С собственного дома мужчина был госпитализирован с огнестрельным ранением в голову. Сегодня около 7:45 в полицию поступило сообщение от медиков БСМП, что с места проживания к ним доставлен 33-летний мужчина с травмой головы. Во время проведения операции был установлен характер травмы - несквозное огнестрельное ранение в голову. Мужчина - активист общественной организации, местный житель”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации.

Как пишет Преступности.НЕТ пострадавший - глава Николаевской областной организации партии Свобода Демид Губский.

Накануне сообщалось о нападении на лидера общественной организации Спільна мета Владимира Савченко, который занимается противодействием незаконной застройке морского побережья. 

 

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Теги: Николаев, нападение, активисты, активист
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗЕленомойский    11.07.2020, 14:15
Оценка:  +1
ЗЕленомойский
Ну что Аваков, найдёшь и посадишь Кацапского Фашиста? Или ты только можешь сажато Украинских патриотов?.
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