В Николаеве госпитализировали активиста с огнестрельным ранением

По данным местных СМИ, речь идет о главе Николаевской областной организации партии Свобода Демиде Губском.

В полиции обещают позже сообщить подробности Корреспондент.net

В Николаеве с огнестрельным ранением головы госпитализирован 33-летний активист общественной организации, сообщает местная полиция.

“С собственного дома мужчина был госпитализирован с огнестрельным ранением в голову. Сегодня около 7:45 в полицию поступило сообщение от медиков БСМП, что с места проживания к ним доставлен 33-летний мужчина с травмой головы. Во время проведения операции был установлен характер травмы - несквозное огнестрельное ранение в голову. Мужчина - активист общественной организации, местный житель”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации.

Как пишет Преступности.НЕТ пострадавший - глава Николаевской областной организации партии Свобода Демид Губский.

Накануне сообщалось о нападении на лидера общественной организации Спільна мета Владимира Савченко, который занимается противодействием незаконной застройке морского побережья.

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