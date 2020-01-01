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Хорватия ужесточила правила въезда для украинцев

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Посольство сообщило о новых правилах.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
wikipedia

Власти Хорватии приняли решение об ужесточении правил въезда в страну для граждан третьих стран. В частности, речь идет об украинцах. В частности, гражданам Украины для въезда необходимо будет сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.

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Об этом сообщили в посольстве Украины в Хорватии.

Ведомство сообщает, что от самоизоляции будут освобождаться граждане из Украины, которые въезжают в страну с туристической или деловой целью, или для обучения, при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов до въезда.

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Кроме того, при въезде в Хорватию по личным причинам есть возможность сократить сроки пребывания на самоизоляции до 7 дней. В таком случае человек должен пройти ПЦР-тестирование на коронавирус за личные средства непосредство в Хорватии.

Напомним, Черногория изменила правила въезда для украинцев. Страна уточнила правила въезда.

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Теги: Хорватия, коронавирус
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