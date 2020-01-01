Еще одной области разрешили ослабить карантин

Процент выявления заболевших коронавирусом в Харьковской области улучшился и региону разрешили отменять ограничения.

Минздрав разрешил ослабить карантинные ограничения в Харьковской области, шесть областей к этому пока не готовы.

Согласно данным на 11 июля, не соответствуют эпидемиологическим нормам Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черниговская области.

Для смягчения карантина регионы должны соответствовать четырем критериям:

загруженность мест в больницах менее 50%;

проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;

процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

Ранее стало известно, что власти Харькова разрешили работу кинотеатров, но запретили развлекательным заведениям работать после 23:00.

Отметим, в Украине второй день подряд больше выздоровевших, чем заболевших коронавирусом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet