Еще одной области разрешили ослабить карантин
Процент выявления заболевших коронавирусом в Харьковской области улучшился и региону разрешили отменять ограничения.
Минздрав разрешил ослабить карантинные ограничения в Харьковской области, шесть областей к этому пока не готовы.
Согласно данным на 11 июля, не соответствуют эпидемиологическим нормам Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черниговская области.
Для смягчения карантина регионы должны соответствовать четырем критериям:
- загруженность мест в больницах менее 50%;
- проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
- процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;
- динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.
Ранее стало известно, что власти Харькова разрешили работу кинотеатров, но запретили развлекательным заведениям работать после 23:00.
Отметим, в Украине второй день подряд больше выздоровевших, чем заболевших коронавирусом.
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