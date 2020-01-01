Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Еще одной области разрешили ослабить карантин

Комментариев: 0
Процент выявления заболевших коронавирусом в Харьковской области улучшился и региону разрешили отменять ограничения.
Масочный режим никто не отменял
Масочный режим никто не отменял
Анатолій Бабічев / Facebook

Минздрав разрешил ослабить карантинные ограничения в Харьковской области, шесть областей к этому пока не готовы.

Согласно данным на 11 июля, не соответствуют эпидемиологическим нормам Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черниговская области.

Для смягчения карантина регионы должны соответствовать четырем критериям:

  • загруженность мест в больницах менее 50%;
  • проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
  • процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;
  • динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.
 

Ранее стало известно, что власти Харькова разрешили работу кинотеатров, но запретили развлекательным заведениям работать после 23:00.

Отметим, в Украине второй день подряд больше выздоровевших, чем заболевших коронавирусом.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Минздрав, Харьковская область, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь