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В ровенском доме престарелых избивали пенсионеров, - прокуратура

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На данный момент полиция проводит проверку.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
УНИАН

В доме престарелых “Тепло любимых”, который находится в Ровно, к подопечным-пенсионерам применяли физическое насилие. У одной из подопечных обнаружены физические повреждения. Сейчас в деле разбирается полиция. 

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

На данный момент Ровенская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, зарегистрированном по ч.1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение) и ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы) в отношении подопечных частного пансионата для пожилых людей “Тепло любимых“ в городе Ровно.

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Следствие установило, что в пансионате для пожилых людей не придерживались требования по количеству отведенной площади на человека. Также пенсионеры пожаловались на случаи жестокого обращения со стороны персонала.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели. Следствие продолжается.

Напомним, ГБР сообщило подозрение еще двум копам из Кагарлыка. С учетом ранее арестованных копов под следствием ГБР оказалось уже четверо полицейских из Кагарлыка.

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Теги: дом престарелых, насилие
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wert-71    11.07.2020, 16:13
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