На полтавских рынках произошло два взрыва

На места происшествий выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы, которые выясняют обстоятельства.

В результате инцидентов никто не пострадал pl.npu.gov.ua

Неизвестные в субботу, 11 июля, взорвали петарды в двух кафе на полтавских рынках. Об этом сообщило управление Нацполиции в Полтавской области.

По его данным, около 10 часов на рынке Мотель в одном из кафе неизвестный бросил пакет, который взорвался. По предварительной информации, это была петарда.

Кроме того, на рынке на улице Зыгина неизвестный бросил предмет, похожий на петарду, в помещении кафе. В результате инцидентов никто не пострадал.

На места происшествий выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы, которые выясняют обстоятельства.

Напомним, в начале июня неизвестные совершили вооруженное нападение на работников магазина тканей на одесском вещевом рынке Седьмой километр.

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