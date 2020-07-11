На полтавских рынках произошло два взрыва
На места происшествий выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы, которые выясняют обстоятельства.
Неизвестные в субботу, 11 июля, взорвали петарды в двух кафе на полтавских рынках. Об этом сообщило управление Нацполиции в Полтавской области.
По его данным, около 10 часов на рынке Мотель в одном из кафе неизвестный бросил пакет, который взорвался. По предварительной информации, это была петарда.
Кроме того, на рынке на улице Зыгина неизвестный бросил предмет, похожий на петарду, в помещении кафе. В результате инцидентов никто не пострадал.
На места происшествий выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы, которые выясняют обстоятельства.
Напомним, в начале июня неизвестные совершили вооруженное нападение на работников магазина тканей на одесском вещевом рынке Седьмой километр.
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