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На полтавских рынках произошло два взрыва

Комментариев: 1
На места происшествий выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы, которые выясняют обстоятельства.
В результате инцидентов никто не пострадал
В результате инцидентов никто не пострадал
pl.npu.gov.ua
 
Неизвестные в субботу, 11 июля, взорвали петарды в двух кафе на полтавских рынках. Об этом сообщило управление Нацполиции в Полтавской области.
 
 
По его данным, около 10 часов на рынке Мотель в одном из кафе неизвестный бросил пакет, который взорвался. По предварительной информации, это была петарда. 
 
Кроме того, на рынке на улице Зыгина неизвестный бросил предмет, похожий на петарду, в помещении кафе. В результате инцидентов никто не пострадал. 
 
На места происшествий выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы, которые выясняют обстоятельства. 
 
Напомним, в начале июня неизвестные совершили вооруженное нападение на работников магазина тканей на одесском вещевом рынке Седьмой километр.

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Теги: Полтава, взрыв, рынок, Национальная полиция, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
wert-71    11.07.2020, 16:12
Оценка:  +1
wert-71
більше росіян впускайте, ще й не те буде
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