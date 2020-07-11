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Киевские школьники оскандалились из-за крымских татар

Комментариев: 3
Абсолютное большинство пользователей соцсети возмутились и потребовали привлечь выпускников школы к ответственности.

Оскорбительное видео в адрес крымских татар записали несколько выпускников киевской школы №90 после сдачи внешнего независимого тестирования по истории. Об этом сообщил председатель крымскотатарского меджлиса Рефат Чубаров в соцсети.

По словам Чубарова, абсолютное большинство пользователей соцсети возмутились и потребовали привлечь выпускников школы к ответственности. Сейчас видео удалили, но его все равно можно найти в соцсети.

Украинский центр внешнего независимого оценивания отметил, что видео записали школьники, которые не смогли ответить на вопросы о крымских татарах на ВНО по истории.

Администрация киевской школы №90 опубликовала официальные извинения в соцсети. Украинский центр ВНО так же осудил агрессивные высказывания школьников в адрес крымских татар. 

По словам Чубарова, трое из участников скандального видео также разместили публичные извинения.

Глава меджлиса в связи с этим призвал всех граждан удовлетвориться официальными извинениями школы и выпускников и считать инцидент исчерпанным.

Чубаров также пригласил выпускников, высказавших оскорбления в адрес крымских татар, но потом нашли в себе силы извиниться, в офис меджлиса, где лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев вручит каждому из них книги по истории Крыма и крымскотатарского народа.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика

Ранее Чубаров призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля и членов Кабинета министров к постоянным консультациям и взаимодействию с меджлисом по вопросам Крыма и его реинтеграции.

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Теги: Киев, Крымские татары, Крым, ВНО, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ЗовПрироды    11.07.2020, 16:58
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Чем этим тупицам крымские татары помешали ? Они что, уговаривали их не учится а сидеть в соцсетях вместо занятий ?
Vodavozz    11.07.2020, 16:29
Оценка:  0
Vodavozz
Большинство?А может"БОТшинство"?
ЗовПрироды    11.07.2020, 16:58
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Ватник, згинь на свою поганую московию.
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