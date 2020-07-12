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Жара и грозы: какой будет погода 12 июля

Комментариев: 1
Синоптики озвучили свежий прогноз погоды.
Погода 12 июля
Погода 12 июля
meteo.gov.ua

В воскресенье, 12 июля, в Украине будет достаточно жарко и солнечно. Между тем, некоторым регионам обещают грозы и обильные осадки.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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На западе страны 12 июля ожидаются грозы и шквалы. Воздух прогреется до +19 градусов. Ночью будет тепло - до +16 градусов.

Восточной Украине сегодня обещают жаркий день без осадков. На улице +28…+33, а ночью - до +18. 

Южным регионам будет жарко. Температура воздуха от +28…+34 градусов. Ночью на улице будет до +22.

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В северной части страны сегодня также будет жарко. По данным синоптиков, на протяжении дня температура будет держаться на уровне +22…+30 градусов, а ночью - до +18 градусов. Вероятны грозы и шквалы.

В Центральной Украине также ожидается переменчивая облачность. Между тем, воздух прогреется от +29…+32 градуса по Цельсию. В ночное время на улице будет +18 градусов. Вероятны осадки и грозы. 

В Киеве 12 июля воздух прогреется до +29 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до +18 градусов. Вероятны осадки на протяжении дня.

Напомним, под Харьковом пенсионерка погибла, сжигая сухую траву. Женщина сжигала сухостой в жаркую сухую погоду и потеряла сознание рядом с разведенным огне.

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Теги: погода
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Комментариев (1)
Extraterrestre    12.07.2020, 07:10
Оценка:  0
Extraterrestre
еще месяца 2 и дышать можно будет спокойно....
е-учее лето ..
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