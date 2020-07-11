Украэрорух объяснил ситуацию с полетом пассажирского лайнера над Донбассом
Специализированная платформа flightradar24 показывает маршрут полета самолета Airbus A319-112 из Санкт-Петербурга в Анапу через неподконтрольные районы Луганской и Донецкой области.
Пассажирский самолет рейса SVR346 10 июля этого года не пересекал воздушное пространство на востоке Украины. Об этом в субботу, 11 июля, сообщило госпредприятие Украэрорух со ссылкой на данные своих систем.
"Просьба не распространять информацию из недостоверных источников", - подчеркнули в Украэрорухе.
При этом специализированная платформа flightradar24 показывает маршрут полета самолета Airbus A319-112 компании Уральские авиалинии из Санкт-Петербурга в Анапу через неподконтрольные районы Луганской и Донецкой области, с 2014 года закрытые для полетов гражданской авиации.
Как сообщалось, сервис Flightradar24 зафиксировал пролет пассажирского самолета в воздушном пространстве Украины над неподконтрольным Донбассом 10 июля.
Напомним, в сентябре 2015 года Украина запретила полеты над своей территорией российских самолетов.
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