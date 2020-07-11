Установлена личность погибшего на Донбассе офицера ВСУ
Погибший был основателем общественной организации Поисковая инициатива Майдана, по данным Национального музея Революции достоинства.
Офицер ВСУ Тарас Матвиив погиб 10 июля во время обстрелов на Донбассе. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил Национальный музей Революции достоинства.
По его данным, погибший был основателем общественной организации Поисковая инициатива Майдана.
Напомним, утром в субботу, 11 июля, штаб Операции объединенных сил сообщил о 17 обстрелах за минувшие сутки, в результате которых один военный погиб, еще трое получили ранения.
Днем ранее в зоне проведения ООС было зафиксировано 7 обстрелов, тогда украинские военные не пострадали.
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