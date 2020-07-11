Установлена личность погибшего на Донбассе офицера ВСУ

Погибший был основателем общественной организации Поисковая инициатива Майдана, по данным Национального музея Революции достоинства.

Утром в субботу, 11 июля, штаб ООС сообщил о 17 обстрелах за минувшие сутки, в результате которых один военный погиб facebook.com/GeneralStaff.ua

Офицер ВСУ Тарас Матвиив погиб 10 июля во время обстрелов на Донбассе. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил Национальный музей Революции достоинства.

По его данным, погибший был основателем общественной организации Поисковая инициатива Майдана.

Напомним, утром в субботу, 11 июля, штаб Операции объединенных сил сообщил о 17 обстрелах за минувшие сутки, в результате которых один военный погиб, еще трое получили ранения.

Днем ранее в зоне проведения ООС было зафиксировано 7 обстрелов , тогда украинские военные не пострадали.

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