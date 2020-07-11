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Установлена личность погибшего на Донбассе офицера ВСУ

Комментариев: 9
Погибший был основателем общественной организации Поисковая инициатива Майдана, по данным Национального музея Революции достоинства.
Утром в субботу, 11 июля, штаб ООС сообщил о 17 обстрелах за минувшие сутки, в результате которых один военный погиб
Утром в субботу, 11 июля, штаб ООС сообщил о 17 обстрелах за минувшие сутки, в результате которых один военный погиб
facebook.com/GeneralStaff.ua
 
Офицер ВСУ Тарас Матвиив погиб 10 июля во время обстрелов на Донбассе. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил Национальный музей Революции достоинства.
 
По его данным, погибший был основателем общественной организации Поисковая инициатива Майдана. 
 
Напомним, утром в субботу, 11 июля, штаб Операции объединенных сил сообщил о 17 обстрелах за минувшие сутки, в результате которых один военный погиб, еще трое получили ранения. 
 
Днем ранее в зоне проведения ООС было зафиксировано 7 обстрелов, тогда украинские военные не пострадали.

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Теги: донбасс, ВСУ, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Pepsomen    11.07.2020, 21:04
Оценка:  -5
Pepsomen
На его месте должен был быть Поросёнок Пэдро.
Брюква_и_Клюква    11.07.2020, 21:07
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Молодец, Шарик, знаешь команду "Голос". Возьми косточку!
WTF2wtf    11.07.2020, 21:56
Оценка:  +3
WTF2wtf
Лучше ботоксное кремлевское Хyйло,
которое тупо по своей хотелке начало и ведет эту войну против Украины за счет россии ...
sharry-sharry    11.07.2020, 22:43
Оценка:  0
sharry-sharry
На его месте должен быть твой кумир кремлевский-педофил пуйло!Не переводи стрелки!
Vodavozz    11.07.2020, 20:06
Оценка:  -6
Vodavozz
Не верю в эту невосполнимую для всех утрату.Как же вы допустили!Уходят,как известно,лучшие.А кто остаётся,я вас спрашиваю!
Брюква_и_Клюква    11.07.2020, 20:45
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Тамбовское дерьмо, как ты. Кстати, тупая скотина, в конце вопросительного предложения ставится знак вопроса.
Vodavozz    11.07.2020, 20:51
Оценка:  -4
Vodavozz
Очень самокритично!Но твоя истерика врага Украины не поможет вернуть павшего героя.Под каким бы ником ты не истерило.
Брюква_и_Клюква    11.07.2020, 20:55
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Так ты дрессированный мокша? Умеешь изобразить мертвого? А ну, Голос!
WTF2wtf    11.07.2020, 21:57
Оценка:  +2
WTF2wtf
Путинское многостаночное говно как ты остается на россии,
чтобы оправдывать военные преступления путинского режима на территории Украины ...
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