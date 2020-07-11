Зеленский оценил борьбу с COVID-19

Уже второй день подряд количество выздоровевших от коронавирусной инфекции значительно превышает количество заболевших.

Текущая динамика заболеваемости коронавирусом в Украине подтверждает правильность действий власти и принимаемых противоэпидемических мер. Об этом в субботу, 11 июля, заявил президент Владимир Зеленский на совещании с представителями правительства и силовых ведомств.

"Мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными и украинцы прислушались к рекомендациям властей", - сказал он.

Как сообщалось, Минздрав разрешил ослабить карантинные ограничения в Харьковской области, шесть областей к этому пока не готовы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet