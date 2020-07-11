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Зеленский оценил борьбу с COVID-19

Комментариев: 1
Уже второй день подряд количество выздоровевших от коронавирусной инфекции значительно превышает количество заболевших.
Принимать дальнейшие решения по карантину необходимо исходя из ситуации, считает президент
Принимать дальнейшие решения по карантину необходимо исходя из ситуации, считает президент
president.gov.ua
 
Текущая динамика заболеваемости коронавирусом в Украине подтверждает правильность действий власти и принимаемых противоэпидемических мер. Об этом в субботу, 11 июля, заявил президент Владимир Зеленский на совещании с представителями правительства и силовых ведомств.
 
"Мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными и украинцы прислушались к рекомендациям властей", - сказал он.
 
Как сообщалось, Минздрав разрешил ослабить карантинные ограничения в Харьковской области, шесть областей к этому пока не готовы.
 
Отметим, в Украине второй день подряд больше выздоровевших, чем заболевших коронавирусом.

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Теги: эпидемия, пандемия, карантин, Владимир Зеленский, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Pepsomen    11.07.2020, 21:00
Оценка:  -1
Pepsomen
Верить этой"оптимистичной" статистике можно было если бы проводили достаточное количество ПЦР-тестирований...А подобную"борьбу"когда в разгар эпидемии ослабляют карантин,и я оценил.Это не борьба.Это цирк на кладбище.
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