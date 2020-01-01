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Полиция расследует поджог дома в Харькове

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В доме находилось три человека: 63-летний хозяин, его 47-летняя сожительница и 84 летняя мать хозяина, они самостоятельно потушили возникший пожар.
Полицейские обнаружили и изъяли фрагменты стекла от бутылки и тряпки.
Полицейские обнаружили и изъяли фрагменты стекла от бутылки и тряпки.
hk.npu.gov.ua
 
Частный жилой дом в Харькове загорелся в ночь на субботу, 11 июля в результате поджога. Об этом сообщило главное управление Нацполиции в Харьковской области.
 
 
По его данным, в доме находилось три человека, хозяева самостоятельно потушили возникший пожар. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции.
 
Она обнаружила и изъяла фрагменты стекла от бутылки и тряпки. Информация о происшествии внесена в Единый учет Слободского отдела полиции, решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу.
 
Напомним, 27 мая неизвестные злоумышленники пытались поджечь городскую прокуратуру в Каховке, бросив бутылку с горючей смесью в разбитое окно на первом этаже здания. 

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Теги: Харьков, полиция, поджог, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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