Работник погиб при демонтаже громоотвода в Ровенской области

Погибший 39-летний житель села Караевичи вместе с другими работниками с помощью экскаватора разбирали громоотвод.

Погибший внезапно зашел на огражденную территорию в момент падения конструкции rv.npu.gov.ua

Работник предприятия в селе Городок получил смертельные травмы при демонтаже громотвода в Ровенской области. Об этом в субботу, 11 июля, сообщило областное управление полиции.

По его данным, трагический случай произошел 10 июля, около 15 часов на территории предприятия на улице Барона Штейнгеля.

Погибший 39-летний житель села Караевичи вместе с другими работниками с помощью экскаватора демонтировали громоотвод.

Машинист экскаватора огородил опасную территорию и приказал остальным работникам покинуть ее. По предварительным данным, 39-летний мужчина внезапно зашел на территорию в момент, когда металлическая конструкция начала падать.

"Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью", говорится в сообщении.

Следователи Ровенского районного отдела полиции начали досудебное расследование по статье Нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель человека (ч.2 ст.271 УК).

Как сообщалось ранее, на донецкой госшахте Центральная погиб рабочий в результате обрушения кровли подземного очистного забоя.

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