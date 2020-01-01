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Укрзализныця запускает 40 поездов

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Из них 36 поездов возобновят движение по Юго-Западной железной дороге, еще четыре - по Приднепровской железной дороге.
Укрзализныця постепенно восстанавливает железнодорожное сообщение после тотального карантина
Укрзализныця постепенно восстанавливает железнодорожное сообщение после тотального карантина
uz.gov.ua
 
Курсирование 40 пригородных и региональных поездов в Украине возобновится со следующей недели. Об этом в субботу, 11 июля, сообщила железнодорожная госкомпания ПАО Укрзализныця.
 
 
Из них 36 поездов возобновят движение по Юго-Западной железной дороге, еще четыре - по Приднепровской железной дороге.
 
При этом в поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров на вагон - в пределах сидячих мест.
 
Как сообщалось ранее,  Укрзализныця с 11 июля возобновляет курсирование пригородных поездов Коростень - Овруч - Выступовичи и Бахмач - Сновск. В целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 666 пригородных поездов.  

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Теги: Поезд, Укрзалізниця, поезда, электричка, карантин, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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