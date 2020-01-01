Mercedes в Мариуполе сбил двух полицейских

Водитель Mercedes, отвлекшись на мобильный телефон, наехал на дорожный конус, выставленный на дороге патрульными полицейскими.

Телесные повреждения получили две сотрудницы полиции в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Приморском районе Мариуполя в пять часов утра в субботу, 11 июля. Об этом сообщило главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

По его данным, водитель Mercedes, отвлекшись на мобильный телефон, наехал на дорожный конус, выставленный на дороге патрульными полицейскими, проводившими следственные действия.

После этого Mercedes столкнулся со стоявшим на обочине автомобилем Cherry Tigo, после чего наехал на двух полицейских.

Сведения по факту совершенного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения (ч.1 ст. 286 УК).

Как сообщалось, ранее на Полтавском шоссе города Днепр произошло лобовое столкновение автомобилей Volkswagen и Ford. В результате два человека погибли на месте, еще двоих с травмами средней степени тяжести и одного в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.

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