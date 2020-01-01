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На борту судна в порту Южный вспышка коронавируса

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Коронавирусная инфекция обнаружена у большинства членов экипажа, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж – на изоляции.
Судно София под флагом Либерии третий день находится на рейде порта Южный в Одесской области
Судно София под флагом Либерии третий день находится на рейде порта Южный в Одесской области
shipspotting.com
 
Экипаж судна София в полном составе находится на карантине в порту Южный. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании у президента Владимира Зеленского.
 
 
По его словам, коронавирусная инфекция обнаружена у большинства членов экипажа, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж – на изоляции.
 
Медики определили маршруты в случае необходимости госпитализации моряков, отметил глава Минздрава.
 
Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев уточнил в комментарии информагентству Интерфакс-Украина, что судно София под флагом Либерии третий день находится на рейде порта Южный в Одесской области и планирует следовать в порт Николаев.
 
"На борту судна у нескольких членов экипажа обнаружено заболевание коронавирусом. Поскольку судно находится в украинских территориальных водах, вопросом оказания помощи членам экипажа занимается Администрация морских портов Украины", - сказал Погорельцев.
 
Как сообщалось, в апреле в Украину вернулись 69 моряков, находившихся на карантине на лайнере Eleftherios Venizelos в Греции. При этом еще 12 украинских моряков продолжали оставаться на судне в рамках изоляции.

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Теги: судно, София, Южный, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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