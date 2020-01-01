На борту судна в порту Южный вспышка коронавируса

Коронавирусная инфекция обнаружена у большинства членов экипажа, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж – на изоляции.

Судно София под флагом Либерии третий день находится на рейде порта Южный в Одесской области shipspotting.com

Экипаж судна София в полном составе находится на карантине в порту Южный. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании у президента Владимира Зеленского.

По его словам, коронавирусная инфекция обнаружена у большинства членов экипажа, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж – на изоляции.

Медики определили маршруты в случае необходимости госпитализации моряков, отметил глава Минздрава.

Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев уточнил в комментарии информагентству Интерфакс-Украина, что судно София под флагом Либерии третий день находится на рейде порта Южный в Одесской области и планирует следовать в порт Николаев.

"На борту судна у нескольких членов экипажа обнаружено заболевание коронавирусом. Поскольку судно находится в украинских территориальных водах, вопросом оказания помощи членам экипажа занимается Администрация морских портов Украины", - сказал Погорельцев.

Как сообщалось, в апреле в Украину вернулись 69 моряков , находившихся на карантине на лайнере Eleftherios Venizelos в Греции. При этом еще 12 украинских моряков продолжали оставаться на судне в рамках изоляции.

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