Степанов назвал достойную зарплату для врачей

Минимальная зарплата врача должна стартовать от 20-25 тыс. грн в стране с минимальной зарплатой 4,5 тыс. грн, считает министр.

Профессиональные врачи будут только при высоких зарплатах, уверен глава Минздрава facebook.com/moz.ukr

Существующие зарплаты медиков в Украине находятся на низком уровне. Об этом он заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я считаю, что минимальная зарплата врача должна стартовать от 20-25 тыс. грн, если мы хотим иметь профессиональных врачей с достойными условиями труда, от которых мы будем требовать качественно нас лечить", - сказал он.

Министр отметил, что с 1 сентября 2020 года предусмотрено увеличение зарплаты медиков на 3500 грн. По его словам, этого недостаточно – поэтому в следующем году повышение зарплаты медработникам будут заложены в тарифы на лечение.

"Я всегда считал, что врач, или медицинская сестра, или водитель "скорой" не могут получать зарплату такую, которую они получают сегодня. Это недопустимо. Но мы сделали первый шаг", - резюмировал Степанов.

Напомним, правительство утвердило тарифы на лечение больных с COVID-19, что позволило в три раза увеличить зарплату медикам , работающим с зараженными коронавирусом пациентами.

Ранее правительство на внеочередном заседании 19 июня, выделило 2,3 млрд грн на дофинасирование больниц и повысило тарифы на лечение инсульта и инфаркта.

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