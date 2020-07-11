Степанов назвал достойную зарплату для врачей
Минимальная зарплата врача должна стартовать от 20-25 тыс. грн в стране с минимальной зарплатой 4,5 тыс. грн, считает министр.
Существующие зарплаты медиков в Украине находятся на низком уровне. Об этом он заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Я считаю, что минимальная зарплата врача должна стартовать от 20-25 тыс. грн, если мы хотим иметь профессиональных врачей с достойными условиями труда, от которых мы будем требовать качественно нас лечить", - сказал он.
Министр отметил, что с 1 сентября 2020 года предусмотрено увеличение зарплаты медиков на 3500 грн. По его словам, этого недостаточно – поэтому в следующем году повышение зарплаты медработникам будут заложены в тарифы на лечение.
"Я всегда считал, что врач, или медицинская сестра, или водитель "скорой" не могут получать зарплату такую, которую они получают сегодня. Это недопустимо. Но мы сделали первый шаг", - резюмировал Степанов.
Напомним, правительство утвердило тарифы на лечение больных с COVID-19, что позволило в три раза увеличить зарплату медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
Ранее правительство на внеочередном заседании 19 июня, выделило 2,3 млрд грн на дофинасирование больниц и повысило тарифы на лечение инсульта и инфаркта.
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