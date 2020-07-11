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Степанов назвал достойную зарплату для врачей

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Минимальная зарплата врача должна стартовать от 20-25 тыс. грн в стране с минимальной зарплатой 4,5 тыс. грн, считает министр.
Профессиональные врачи будут только при высоких зарплатах, уверен глава Минздрава
Профессиональные врачи будут только при высоких зарплатах, уверен глава Минздрава
facebook.com/moz.ukr
 
Существующие зарплаты медиков в Украине находятся на низком уровне. Об этом он заявил министр здравоохранения Максим Степанов. 
 
"Я считаю, что минимальная зарплата врача должна стартовать от 20-25 тыс. грн, если мы хотим иметь профессиональных врачей с достойными условиями труда, от которых мы будем требовать качественно нас лечить", - сказал он.
 
Министр отметил, что с 1 сентября 2020 года предусмотрено увеличение зарплаты медиков на 3500 грн. По его словам, этого недостаточно – поэтому в следующем году повышение зарплаты медработникам будут заложены в тарифы на лечение.
 
"Я всегда считал, что врач, или медицинская сестра, или водитель "скорой" не могут получать зарплату такую, которую они получают сегодня. Это недопустимо. Но мы сделали первый шаг", - резюмировал Степанов.
 
Напомним, правительство утвердило тарифы на лечение больных с COVID-19, что позволило в три раза увеличить зарплату медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
 
Ранее правительство на внеочередном заседании 19 июня, выделило 2,3 млрд грн на дофинасирование больниц и повысило тарифы на лечение инсульта и инфаркта.

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Теги: Минздрав, зарплаты, медики, врачи, зарплата, Максим Степанов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
qwsdcvnm    11.07.2020, 22:30
Оценка:  0
qwsdcvnm
За какой профессионализм платить 20тыс ? Инвалидам которые по своей специализации даже своё здоровье не могут без болячек поддерживать. За этот скот можно не переживать, они своё урвут на продаже лекарств.
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