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Грузовик задавил прокурора возле Николаева

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Прокурор в результате ДТП получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в реанимационном отделении.
Водитель грузовика был установлен и задержан полицией возле Одессы
Водитель грузовика был установлен и задержан полицией возле Одессы
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Прокурор отдела прокуратуры Николаевской области Андрей Крупко погиб в субботу, 11 июля, около 9:20 на автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск вблизи Николаева. Об этом сообщил офис генерального прокурора.
 
 
По предварительным данным, Крупко остановился на обочине поменять шину своего автомобиля. В это время на него наехал грузовой автомобиль и, не останавливаясь, скрылся с места происшествия.
 
Прокурор в результате ДТП получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в реанимационном отделении Николаевской центральной районной больницы.
 
Водитель грузовика был установлен и задержан полицией возле Одессы в рамках объявленной операции Перехват.
 
Главное управление Нацполиции в Николаевской области начало досудебное расследование уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК).
 
Крупко более 20 лет проработал в прокуратуре Николаевской области, занимая различные должности.
 
Ранее в Днепропетровской области произошло ДТП, в котором погиб сотрудник полиции из Харьковской области. Он остановился на обочине для замены проколотого колеса и был сбит грузовым автомобилем ГАЗель.

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Теги: Генпрокуратура, ДТП, Николаев, авария, прокурор
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Источник: korrespondent.net

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