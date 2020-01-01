Грузовик задавил прокурора возле Николаева
Прокурор в результате ДТП получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в реанимационном отделении.
Прокурор отдела прокуратуры Николаевской области Андрей Крупко погиб в субботу, 11 июля, около 9:20 на автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск вблизи Николаева. Об этом сообщил офис генерального прокурора.
По предварительным данным, Крупко остановился на обочине поменять шину своего автомобиля. В это время на него наехал грузовой автомобиль и, не останавливаясь, скрылся с места происшествия.
Прокурор в результате ДТП получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в реанимационном отделении Николаевской центральной районной больницы.
Водитель грузовика был установлен и задержан полицией возле Одессы в рамках объявленной операции Перехват.
Главное управление Нацполиции в Николаевской области начало досудебное расследование уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК).
Крупко более 20 лет проработал в прокуратуре Николаевской области, занимая различные должности.
Ранее в Днепропетровской области произошло ДТП, в котором погиб сотрудник полиции из Харьковской области. Он остановился на обочине для замены проколотого колеса и был сбит грузовым автомобилем ГАЗель.
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