Украинцев оштрафовали на семь млн грн за карантин

Всего с начала проверок было составлено почти 18 тыс. административных протоколов о штрафах за нарушение карантина.

Национальная полиция за минувшие сутки составила 235 административных протоколов в связи с нарушением карантинных мер в магазинах, кафе, ресторанах. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко на совещании у президента Владмира Зеленского.

По его словам, всего с начала проверок было составлено почти 18 тыс. административных протоколов о штрафах за нарушение карантина на общую сумму 6,6 млн грн.

Напомним, ранее Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с 18 июня усилила надзор за соблюдением карантинных мероприятий. Ежедневно представители Госпотребслужбы проверяют около 4 тыс. объектов.

Инспектора Госпотребслужбы по результатам проверок выписали 896 предписаний и 74 штрафа. В 189 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 102 - органы Национальной полиции.

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