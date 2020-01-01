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Украинцев оштрафовали на семь млн грн за карантин

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Всего с начала проверок было составлено почти 18 тыс. административных протоколов о штрафах за нарушение карантина.
За минувшие сутки полицейские выписали 235 штрафов за нарушение карантина
За минувшие сутки полицейские выписали 235 штрафов за нарушение карантина
 
Национальная полиция за минувшие сутки составила 235 административных протоколов в связи с нарушением карантинных мер в магазинах, кафе, ресторанах. Об этом в субботу, 11 июля, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко на совещании у президента Владмира Зеленского.
 
 
По его словам, всего с начала проверок было составлено почти 18 тыс. административных протоколов о штрафах за нарушение карантина на общую сумму 6,6 млн грн.
 
Напомним, ранее Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с 18 июня усилила надзор за соблюдением карантинных мероприятий. Ежедневно представители Госпотребслужбы проверяют около 4 тыс. объектов.
 
Инспектора Госпотребслужбы по результатам проверок выписали 896 предписаний и 74 штрафа. В 189 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 102 - органы Национальной полиции.

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Теги: штраф, полиция, карантин, штрафы, Национальная полиция, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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